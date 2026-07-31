베선트 “희토류·농산물 약속 이행하길” 허리펑 “美 무역제한 조치에 우려”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국과 중국의 경제수장이 올해 9월 워싱턴DC에서 열릴 예정인 정상회담을 앞두고 양국 간 현안을 논의했다. 지난 5월 베이징에서 진행된 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 이후 두 달여 만의 공식 접촉이다. 당시 합의 사항의 이행과 9월 정상회담의 의제를 점검하는 차원으로 해석된다.

30일(현지시간) 스콧 베선트 미 재무부 장관은 허리펑 중국 부총리와 전화 통화를 했다고 소셜미디어를 통해 밝혔다. 화상으로 이뤄진 이번 대화에는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표가 동참했다.

베선트 장관은 “(허 부총리와의) 논의에서 나는 베이징이 희토류와 미국 농산물에 관한 약속을 완전히 이행하기를 기대한다는 점을 강조했다”고 밝혔다. 이어 “우리는 무역·투자위원회의 이행 문제를 논의했다”며 “이는 보다 균형 잡히고 공정하며 건설적인 미·중 경제 관계를 향한 구체적 진전을 확보하기 위한 메커니즘”이라고 강조했다.

중국 신화통신은 “양측은 중미 양국 정상의 베이징 회담 중요 합의를 잘 이행하는 것을 중심에 놓고, 다음 단계에서 중미 양국이 경제·무역 관계 안정 유지와 실무적 협력 확장, 상호 우려의 적절한 해결을 하는 것에 관해 솔직하고 심도 있으며 건설적인 교류를 진행했다”고 보도했다.

아울러 통신은 허 부총리가 “최근 미국의 대(對)중국 경제·무역 제한 조치에 관해 엄정한 우려를 표명했다”고 전했다.

앞서 트럼프 대통령과 시 주석은 베이징 정상회담에서 ‘건설적 전략 안정 관계’ 구축과 무역·투자위원회 설립, 상호 동등한 규모의 관세 인하 논의, 희토류 수출 통제 문제 공동 연구, 중국의 미국산 농산물·항공기 수입 등에 합의했다.

그러나 정상회담 이후로도 양국은 핵심 물자 수출 통제나 기업 제재 등 공격을 주고받았다. 중국의 ‘엄정한 우려 표명’은 근래 미국 정부가 내놓은 반도체·로봇 등 첨단 분야 통제 등 조치를 겨냥한 것으로 보인다.

신화통신은 “양측은 양국 정상의 전략적 지도 아래 중미 경제·무역 협상 메커니즘의 역할을 더 잘 발휘하는 데 동의했다”면서 “소통 강화와 신뢰 증진, 의심 해소, 협력 확장을 하고, 중미 경제·무역 관계의 안정적 호전을 추진하며, 중미 건설적 전략 안정 관계의 구축에 기여하는 데 동의했다”고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 시 주석이 9월 24일 미국을 방문할 것이라고 밝혔으나, 중국은 아직 시 주석의 구체적인 방미 일정을 공식 확인하지는 않은 상태다.