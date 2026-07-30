[헤럴드경제=장윤우 기자] 30일(현지시간) 새벽 폴란드 동부에 떨어진 미확인 물체가 러시아 Kh-101 미사일일 가능성이 높다고 도날트 투스크 폴란드 총리가 밝혔다.

로이터통신에 따르면 이날 미확인 물체가 낙하한 동부 루블린주 현장을 찾은 투스크 총리는 “모든 정황이 해당 물체가 러시아 Kh-101 미사일임을 시사하고 있다”고 말했다.

다만 투스크 총리는 미사일의 종류와 발사 주체를 100% 확실히 확인하고 싶다며 전문가들이 현장을 계속 조사 중이라고 덧붙였다.

투스크 총리는 “미사일이 사람이 살지 않는 지역에 떨어져 직접적인 피해는 없다”면서 “만약 (이 미사일이) 계속 비행했다면 우리 군이 격추할 태세가 돼 있었다”고 설명했다.

그는 폴란드가 해당 미사일의 목표물이었다고 생각할 이유는 없다면서도 이번 일과 관련한 폴란드의 대응이 어땠는지를 자세히 점검할 것이라고 덧붙였다.

폴란드 당국은 이날 오전 3시40분께 서쪽으로 이동하는 미확인 물체를 자국 영공에서 탐지, F-16 전투기를 출격시켰다. 조종사가 접촉하기 전인 오전 3시46분께 물체가 레이더에서 사라졌다.

이후 동부 루블린주 타르나바-콜로니아 마을 인근 들판에서 지름 10m의 대형 구덩이와 파편들을 수거해 조사 중이라고 발표했다. 현지 검찰은 구덩이 깊이가 약 5m에 달하고 파편이 200m 범위에 흩어져 있었다고 전했다.

추락 지점은 주거 지역에서 약 2㎞ 떨어진 농경지다. 큰 폭발음이 들렸다는 신고도 접수됐다. 투스크 총리는 이번 사안을 야권 성향의 카롤 나브로츠키 대통령과도 논의했다고 밝혔다. 우크라이나 측은 폴란드의 현장 조사에 전문가를 파견해 지원하겠다고 제안했다.

앞서 안드리 시비하 우크라이나 외무장관도 엑스(X·옛 트위터)에 러시아의 Kh-101 순항미사일이 폴란드 영공을 통과했다고 밝힌 바 있다.

러시아는 이날 탄도미사일과 드론을 동원해 수도 키이우, 서부 르비우를 비롯한 우크라이나 주요 도시를 맹폭해 우크라이나에서 8명이 숨지고 수십명이 다쳤다.

라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 엑스에 러시아의 허위정보 유포를 사전에 차단하겠다며 Kh-101 미사일은 오직 러시아 전략 항공대만 사용한다고 적었다.

우크라이나와 동쪽 국경을 접한 폴란드는 우크라이나 전쟁 발발 이래 수 차례 영공 침범을 당했다.

작년 9월에는 러시아가 우크라이나를 공격하는 과정에서 다수의 드론이 폴란드 영공으로 진입했고 폴란드 공군과 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국들이 일부 비행체를 사상 처음으로 격추하기도 했다.

폴란드 동부에 낙하한 물체가 러시아 미사일로 최종 확인되면 우크라이나 전쟁을 둘러싼 나토 동맹국들과 러시아 사이의 긴장 고조로 이어질 것으로 관측된다.

투스크 총리는 이날 자신의 엑스에 “폴란드 영공이 침범당한 문제와 관련해 유럽 각국 정상들, 나토 지도부와 긴밀히 연락을 취하고 있다”면서 “모든 정상들이 전적인 연대 의사를 표명하면서 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 되어 있다고 밝혔다”고 적었다.