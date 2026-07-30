30일 입국…1년 6개월만 부임

[헤럴드경제=문혜현 기자] 미셸 스틸 주한미국대사는 30일 한국에 도착해 “저는 대한민국과 함께 이 철통같은 동맹이 역내 평화와 안보의 핵심축(linchipin)으로 계속 자리할 수 있도록 노력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

스틸 대사는 이날 오후 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 기자들과 만난 자리에서 “이제 한미동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 가운데 하나로 자리 잡았다”면서 이같이 말했다.

이날 스틸 대사는 한국계 출신으로 부임한 소감을 밝히기도 했다. 그는 먼저 한국어로 “안녕하세요. 한국 국민 여러분께 정중히 인사드린다”라며 “서울에서 태어나 미국을 대표해 이 자리에 섰다. 이 자리에 다시 서니 만감이 교차한다”고 했다.

이후 입장 표명은 영어로 진행됐다. 스틸 대사는 “미국과 대한민국은 140년이 넘는 시간 동안 함께해 왔다”며 “우리의 동맹은 전쟁 속에서 형성됐고, 자유를 수호하기 위해 어깨를 나란히 했던 이들의 피로 굳건해졌다”고 짚었다.

이어 “그리고 오늘날까지 흔들리지 않는 신뢰를 통해 거듭 그 가치를 증명해 왔다”면서 “이제 한미동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹 가운데 하나로 자리 잡았다”고 했다.

지난해 10월 개최된 한미 정상회담도 언급했다. 스틸 대사는 “경주에서 (도널드) 트럼프 대통령과 이재명 대통령은 우리 동맹의 새로운 장을 열었다”며 “우리는 함께 트럼프 대통령이 제시한 한미동맹에 대한 비전을 더욱 강력하고, 더욱 안전하며, 더욱 번영하는 동맹으로 발전시켜 나갈 것”이라고 강조했다.

끝으로 스틸 대사는 재차 한국어로 “다시 이땅에 서게 돼 대단히 감사하다”고 했다.

스틸 대사는 이날 별도 질의응답 시간을 갖지 않고 퇴장했다. 이날 입국한 스틸 대사는 신임장 사본을 외교부에 제출하는 대로 공식 활동을 시작할 수 있다.

스틸 대사는 성 김 전 대사에 이은 두 번째 한국계 주한미국대사로, 지난 4월 트럼프 대통령의 지명을 받고 6월 중순 미 상원의 인준을 받았다.

이로써 트럼프 행정부 2기 첫 주한미국대사직이 약 1년 6개월만에 채워지게 됐다.

한편 이날 공항 밖엔 스틸 대사를 반대하는 시민단체의 항의 시위가 이어지기도 했다. 일부 시위자는 ‘쿠팡비호 미셸 스틸 나가라’라는 문구가 적힌 현수막을 들고 현장에 있던 경찰 인력과 대치했다.