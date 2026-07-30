KB국민, 日MUFG은행과 ‘프로젝트 아고라’ 국가 간 지급결제 시나리오 검증 성공

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB국민은행이 국내 시중은행 최초로 해외 은행과 외화 기반 예금토큰을 활용한 국가 간 지급결제 테스트를 성료했다.

KB국민은행은 국제결제은행(BIS)과 국제금융협회(IIF)가 공동 추진하는 글로벌 협력 프로젝트인 ‘프로젝트 아고라(Project Agora)’에 참여해 일본 MUFG은행과 외화(엔화) 기반 예금토큰 지급결제 시나리오 검증을 완료했다고 30일 밝혔다.

프로젝트 아고라는 예금토큰과 토큰화된 중앙은행 지급준비금을 활용해 국가 간 지급결제의 효율성과 안정성을 검증하는 글로벌 민관 협력 프로젝트다. 한국은행을 비롯한 주요 중앙은행과 글로벌 금융기관이 참여해 차세대 지급결제 인프라의 활용 가능성과 운영 모델을 검증하고 있다.

국내 지급결제 인프라 구축을 목표로 하는 ‘프로젝트 한강’과 달리 국가 간 지급결제 환경을 대상으로 한다는 점이 특징이다.

이번 검증은 아직 관련 법제화가 완료되지 않은 예금토큰 기반 지급결제 서비스를 국내 시중은행 가운데 처음으로 해외 은행과 협력해 외화 기반으로 테스트했다는 점에서 의미가 있다는 게 KB국민은행의 설명이다.

KB국민은행은 이번 테스트를 통해 차세대 글로벌 지급결제 인프라 구축에 필요한 기술과 운영 경험을 확보했으며, 향후 프로젝트 아고라 후속 단계에도 혁신금융서비스 등 관련 법·제도와 금융당국의 가이드라인을 준수하며 지속적으로 참여할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “프로젝트 아고라는 글로벌 금융기관들이 함께 차세대 글로벌 지급결제 인프라의 가능성을 검증하는 의미 있는 협력 사업”이라며 “앞으로도 글로벌 금융 환경 변화에 선제적으로 대응하고 디지털 금융 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.