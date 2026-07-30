軍 감시장비 식별 후 현장 확인 작전 수행 절차 따라 정상 조치

[헤럴드경제=전현건 기자] 경기 북부 일대 일반전초(GOP) 이남 지역에서 미확인 비행체가 식별돼 군당국이 현장 확인을 한 결과 미국 측에서 운용하는 무인기인 것으로 확인됐다.

합동참모본부 관계자는 “경기 북부 GOP 이남 지역에서 미확인 비행체가 이날 오후 우리 감시장비에 식별돼 작전 수행 절차에 따라 정상적으로 조치가 이뤄졌고 확인 결과 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다”고 30일 밝혔다.

민통선 이북 지역 주민 등에 따르면 이날 오후 2시 30분께 이장들에게 ‘철원 지역에 무인기가 식별돼 긴급히 인근 대피호 또는 통제소 밖으로 이동해야 한다’는 내용의 문자가 발송됐다.

구체적인 상황에 대한 설명은 없었지만 실제 상황이라는 설명과 함께 주민들에게 대피하라는 안내가 이뤄졌다.

우리 군은 감시장비를 통해 해당 무인기를 처음 식별했지만, 이 무인기가 우리 측 무인기인지, 북한군의 무인기인지 판단하지 못했던 것으로 알려졌다.

미측의 무인기 훈련 계획이 우리 군 당국에 제대로 통보되지 않으면서 이 같은 혼선이 발생했을 가능성이 있다.

합참은 미측 무인기가 해당 지역을 비행한 경위를 비롯해 항적 등을 확인하고 있다.