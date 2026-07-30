8월1일~20일 온라인‧문자 접수, 총 상금 100만 원

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 10월 개관하는 통합신청사 내 공공 도서관의 새로운 이름을 공모한다고 30일 밝혔다.

공모 기간은 8월 1일부터 20일까지다. 강서구민은 물론 강서구 소재 직장‧학교‧단체에 소속되어 있는 구성원이라면 누구나 참여할 수 있다.

도서관의 특색을 담은 8자 이내의 참신한 이름을 작성해 온라인또는 문자 메시지로 제출하면 된다. 구 누리집 등에 게시된 큐알(QR) 코드를 통해 신청할 수도 있다.

제안된 명칭은 강서구의 특성 및 도서관의 정체성 표현력, 독창성, 발음 편의성 등을 종합적으로 심사하고, 온라인 주민 선호도 조사(8월 26일~9월 6일)를 거쳐 총 6건을 최종 선정할 계획이다.

수상자에게는 최우수상(1건) 30만 원, 우수상(2건) 20만 원, 장려상(3건) 10만 원의 상금이 각각 제공된다. 최종 결과는 오는 9월 15일 강서구청 홈페이지를 통해 발표된다.

이번에 개관하는 도서관은 개청 49년 만에 마곡으로 이전하는 통합신청사 내부에 자리 잡는다. 지하 1층부터 지상 1층까지 연면적 2010㎡의 규모로 조성된다. 일반 열람실과 영유아 자료실, 프로그램실, 동아리실 등을 갖출 예정이다.

구는 이번 도서관을 모든 세대가 함께 휴식과 지식을 나누는 ‘복합문화공간’으로 꾸민다. 영유아‧어린이 자료실과 일반 자료실 사이의 경계를 없애 개방감을 높였다. 지하 1층과 지상 1층을 연결하는 계단식 공간을 활용해 주민들이 편하게 쉬어갈 수 있도록 설계했다. 또한 프로그램실과 동아리실을 통해 지역 주민들의 자발적인 소통과 모임 활동도 적극 지원할 계획이다.

구는 도서관이 언제나 주민에게 열려 있는 공간인 만큼, 주민이 직접 붙여준 뜻깊은 이름으로 개관을 맞이하고자 이번 공모를 기획했다.

진교훈 구청장은 “이번 공모는 강서의 새로운 미래를 열어갈 통합신청사 개청을 맞아, 도서관의 첫 출발을 주민과 함께하기 위해 마련했다”며 “주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 강서구 통합신청사는 마곡지구에 건립 중이며, 2026년 10월 공식 개청을 앞두고 있다. 지하 2층 ~ 지상 8층, 연면적 약 5만 9147㎡ 규모다. 8월 31일 준공이 목표다. 통합신청사에는 도서관을 비롯해, 보건소, 구의호ㅘ 어린이집과 키즈카페 등이 들어온다.