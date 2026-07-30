시니어 구성원, 안전 전문가로 육성·지원 교육·평가 거쳐 산업안전기사 취득

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터가 시니어 구성원의 축적된 경험과 기술을 현장 안전 역량으로 전환하는 ‘안전마스터 트랙’ 제도를 추진한다고 30일 밝혔다.

안전마스터 트랙은 다양한 실무 경험을 보유한 시니어 구성원을 안전 전문가로 육성하는 제도다. 위험 요인을 사전에 식별하고 통제할 수 있는 전문인력을 체계적으로 양성하는 것이 골자다.

안전 관련 법·제도가 강화되고 현장의 안전관리 수요가 확대되는 데 선제적으로 대응하는 것은 물론 시니어 구성원에게 정년 전후에도 지속할 수 있는 전문가 경력 개발 기회를 제공하기 위해서다. 시니어 구성원은 직무 전환을 넘어 본인이 현장에서 쌓아온 경험과 승강기 기술 노하우를 활용하게 된다.

실제 최근 산업 현장에서는 안전관리 역량의 중요성이 크게 늘고 있다. 중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전관리 책임이 강화된 데다 ESG(환경·사회·지배구조) 평가와 글로벌 고객사의 실사에서도 산업안전 지표가 주요 평가 요소로 다뤄지고 있다.

특히, 승강기 산업은 설치와 유지관리 작업이 다양한 현장에서 동시에 이뤄지고, 전기·기계·구조에 대한 종합적 이해가 요구된다. 이에 현대엘리베이터는 현장과 제품 특성을 잘 아는 내부 인력을 전문가로 육성하는 것이 안전관리 역량을 높이는 데 효과적이라고 판단했다.

제도는 구성원과 회사가 함께 성장할 수 있도록 설계됐다. 구성원은 축적된 숙련 기술과 경험을 바탕으로 정년 이후에도 이어갈 수 있는 전문가 경력을 준비할 수 있다. 회사는 검증된 내부 인력을 안전관리 분야에 전략 배치해 현장 위험에 선제 대응하게 된다. 시니어 구성원의 노하우를 조직의 자산으로 축적할 수 있는 것도 장점이다.

참여자는 8주간 안전 전문가 육성 교육을 이수한 뒤 3~6개월간 현장 실습을 진행한다. 교육 과정은 ▷승강기 개론 ▷부품 구조 및 구동 원리 ▷설치공정 ▷전기제어 ▷유지관리 ▷관련 법규 ▷현장 안전관리 실무 등으로 구성된다.

현대엘리베이터 관계자는 “안전마스터 트랙은 시니어 구성원이 축적한 경험과 기술을 현장의 안전 역량으로 연결하는 제도”라며 “지속가능한 성장을 위한 핵심 경쟁력은 안전이라는 판단하에 내부의 경험 자산을 활용해 안전관리 체계를 더욱 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

현대엘리베이터는 안전지원실을 중심으로 설치·서비스 현장의 위험요인 점검과 안전교육, 위험성 평가, 협력사 안전관리 등 전사적인 안전관리 체계를 지속적으로 강화하고 있다. 최근 충주 스마트캠퍼스가 공간안전인증을 획득했고 지난 6월에는 중대재해처벌법 준수 인증 평가에서 ‘A등급’을 획득했다.

한편, 현대엘리베이터는 최근 임직원의 자발적 참여로 시작된 글로벌 사회공헌 활동 ‘블록필통 만들기’ 봉사를 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

‘블록필통 만들기’ 봉사 활동은 임직원이 블록 형태의 필통을 직접 제작한 뒤, 엽서·연필·지우개 등 2,600여개 학용품과 함께 동아시아 지역 아동에게 전달하는 프로그램이다.