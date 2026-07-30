2분기 매출 29.2조원, 영업익 3.5조원 SK엔무브 6919억원·SK온 8218억원 SK에너지 영업익 6512억원…재고 관련 이익 5600억원

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션이 올해 2분기 윤활유와 배터리 사업 활약에 힘입어 3조원이 넘는 영업이익을 달성하는 데 성공했다.

SK이노베이션은 올해 2분기 매출액 29조1572억원, 영업이익 3조4873억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전 분기 대비 매출은 20%, 영업이익은 61.3% 증가했다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 흑자 전환에 성공했고, 매출은 49.9% 늘었다.

윤활유 및 배터리 사업 활약, 중동 전쟁에 따른 래깅 효과(원재료 투입 시차 효과)가 실적 반등을 이끌었다.

우선 윤활유 사업을 하는 SK엔무브 영업이익은 6919억원으로 전 분기 대비 5034억원 증가했다. 중동 지역 주요 경쟁사의 공급 차질로 윤활기유 사업 마진이 상승, 주요 글로벌 시장 판매 중심으로 실적이 확대됐다.

SK온 배터리 사업 영업이익은 8218억원을 달성했다. 전분기 대비 영업손익이 1조1710억원 개선됐다. 아시아 지역 판매량 확대 및 고객 보상금 수령, 미국 인플레이션감축법(IRA) 세액공제 금액 증가 등의 영향이다.

정유 사업을 영위하는 SK에너지의 2분기 영업이익은 6512억원이다. 이 가운데 재고 관련 이익은 약 5600억원이다. 다만 지난달 미-이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결 후 지정학적 리스크 완화 기대감으로 유가가 하락하면서 전체 이익 규모는 전 분기 대비 축소됐다.

SK이노베이션 관계자는 “분기 말 유가 하락으로 관련 이익이 축소되며 6월에는 손실로 전환했다”며 “유가 하락기에는 고가에 도입한 원유가 시차를 두고 원가에 반영돼 역래깅과 부정적 재고효과가 나타나고, 기말 재고 평가손실도 발생할 수 있다”고 설명했다.

그 외 다른 계열사들의 실적을 살펴보면 ▷SK지오센트릭 영업이익 437억원 ▷SK인천석유화학 영업이익 8218억원 ▷SK어스온 영업이익 299억원 ▷SK온트레이딩인터내셔널 영업이익 3132억원 ▷SK아이이테크놀로지 영업손실 635억원 ▷SK이노베이션 E&S 영업이익 1059억원 등이다.

SK지오센트릭은 파라자일렌(PX)과 원료인 나프타 가격 간 스프레드 축소 영향으로 전분기 대비 영업이익이 839억원 줄었다. SK어스온은 중국 지분 원유 선적 일정에 따른 매출 물량 감소 영향으로 영업이익이 전분기 대비 348억원 줄었다.

SK아이이테크놀로지는 가동률 개선 효과로 전분기 대비 영업손실 규모가 97억원 축소됐다. SK이노베이션 E&S는 2분기 계절적 비수기 진입에 따른 도시가스 사업 수요 감소로 전 분기 대비 영업이익이 1773억원 감소했다.

사업별 3분기 전망을 살펴보면 석유 사업 시황은 다서 둔화될 것으로 관측된다. 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 증산과 아시아 역내 설비 가동률 증가 등으로 유가와 정제마진 상승세가 완화될 수 있어서다. 화학 사업은 3분기 PX 수요 회복이 지연될 것으로 예상된다.

윤활유 사업의 경우 경쟁사 공급 차질 해소가 가시화될 경우 기유 스프레드는 점진적으로 하락할 것으로 예상된다. 석유 개발 사업은 중국, 베트남 등 자체 보유 광구에 대한 추가 생산정 시추 등을 통해 수익성 개선에 나설 계획이다.

배터리 사업은 지속적인 운영 효율화 추진으로 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 기대된다. 전력 및 액화천연가스(LNG) 사업의 경우 전력 수요의 계절적 성수기 진입 및 유가 상승에 따른 전력도매가격(SMP) 상승이 기대된다.

SK이노베이션 관계자는 “중동 지역 불확실성이 지속되는 상황에서 안정적 석유제품 공급에 최선을 다하는 동시에 시장 변화에 탄력적으로 대응해 운영 효율 제고와 수익성 개선 노력도 지속해 나가겠다”고 말했다.