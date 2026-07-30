12월 말까지 신청 고객 대상 1년간 온라인 거래수수료 우대 ‘국내주식 모으기’ 이벤트도 9월까지 진행

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성증권은 비대면 신규 및 휴면 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래수수료 우대 이벤트를 오는 12월 31일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 국내주식 거래를 처음 시작하거나 장기간 거래가 없던 고객의 거래 비용 부담을 낮추고 투자 혜택을 확대하기 위해 마련됐다.

대상은 올해 7월 1일 이후 비대면으로 종합계좌를 신규 개설한 고객과 일정 요건을 충족하는 휴면 고객이다.

이벤트를 신청한 고객은 1년간 국내주식 온라인 거래 시 우대 수수료를 적용받는다. KRX 시장 거래수수료는 0.0036396%, ETF는 0.0042087%가 적용되며, 우대 기간 종료 후에는 온라인 거래수수료 0.015%가 적용된다.

삼성증권은 오는 9월 30일까지 ‘국내주식 모으기’ 이벤트도 함께 진행한다. 주식모으기 또는 ETF모으기 서비스를 통해 최초 매수를 체결한 고객에게는 KOSPI200 구성 종목 가운데 무작위로 1주를 제공한다.

삼성증권은 국내주식 거래 이벤트 외에도 개인투자자를 겨냥한 투자지원 프로모션을 확대하고 있다. 지난 13일부터 오는 10월 30일까지 금현물 비대면 계좌 보유 고객을 대상으로 최대 2만원의 투자지원금을 제공하는 ‘금 모으기 이벤트’를 진행 중이다. 이벤트 신청 후 금모으기 서비스를 통해 최초 매수한 고객에게는 5000원을, 이벤트 기간 누적 매수금액이 100만원 이상인 고객에게는 1만5000원을 추가 지급해 최대 2만원의 투자지원금을 제공한다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지와 모바일 애플리케이션 ‘mPOP’에서 확인할 수 있다.