‘룩아웃’ 조달청 2026 혁신제품 지정 공항·철도·항만 등 현장서 안전 관리

라이다(LiDAR) 솔루션이 공항·항만·철도 등의 공공인프라에 적용돼 현장의 안전을 관리하게 된다.

뷰런테크놀로지(대표 김재광)는 스마트인프라용 라이다솔루션이 ‘2026 조달청 혁신제품’으로 지정됐다고 30일 밝혔다.

이 회사가 개발한 라이다솔루션 ‘룩아웃(Lookout)’이 이같이 선정됐다. 혁신제품 지정기간은 2026년 6월 26일부터 2029년 6월 25일까지. 뷰런은 이에 따라 공공 교통·안전 현장에 룩아웃을 공급할 수 있는 기반을 마련했다.

향후 지자체와 공공기관에 납품해 공공조달 이력을 축적할 계획이다. 교차로 외에도 공항·철도·항만·다중이용시설 등 다양한 공공인프라로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

룩아웃은 3차원 점형 클라우드데이터를 실시간 분석하는 AI 인지소프트웨어다. 보행자, 차량, 이륜차 등 다양한 객체를 인식·분류할 수 있다. 객체별 위치, 속도, 진행방향, 이동궤적, 체류시간 등의 데이터를 생성한다. 이를 기반으로 혼잡도 및 대기열 분석, 위험구역 진입 알림, 주차면 점유 판별 등 현장 운영에 필요한 정보를 제공한다.

뷰런은 스마트교차로, 보행자 보호사업, 생활도로 교통안전 개선사업에 참여해 실증을 추진할 계획이다. 이후 공항·철도역사·항만의 등으로 적용영역을 넓힐 방침이다.

국내에서 축적한 실증이력을 기반으로 해외시장도 공략한다. 개인정보 규제가 엄격한 유럽과 북미 시장에서 룩아웃을 ‘모듈형 인지엔진’ 형태로 공급한다는 전략이다.

김재광 뷰런 대표는 “현장에서 생성되는 대규모 3차원 데이터를 실시간 처리해 실제 운영에 활용할 수 있는 정보로 전환하는 기술역량을 입증했다. AI 기반 라이다 인지기술이 다양한 시설과 시스템에 확장·연동되게 하겠다”고 했다.