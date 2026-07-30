국제 콩쿠르 주니어 부문 특별상

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군학교밖청소년지원센터(센터장 손은아) 소속 김태은군이 최근 아르헨티나에서 열린 국제 반도네온 콩쿠르에서 주니어 부문 특별상 1위를 차지했다.

김 군은 반도네온 특유의 섬세한 표현과 안정적인 연주를 선보이며 심사위원들의 호평을 받았다. 탱고와 반도네온의 본고장인 아르헨티나에서 거둔 성과라는 점에서 의미를 더했다.

대회는 아르헨티나 국제 탱고 재단(Fundación Internacional de Tango Argentino)을 비롯해 마파베(MAPABE), 타예르 갈반(Taller Galván), 푸에예스 델 수르(Fuelles del Sur) 등이 공동으로 주최·후원했다.

김태은 청소년은 현재 광주·전남 지역의 공연과 문화예술 활동에 참여하며 꾸준히 연주 경험을 쌓고 있다.

김 군은“어려운 순간에도 음악을 계속할 수 있도록 응원해 주신 모든 분께 감사드린다”며 “앞으로도 반도네온으로 많은 사람에게 감동을 전하는 연주자가 되고 싶다”라고 말했다.

손은아 담양군학교밖청소년지원센터장은 “김태은 청소년이 자신의 재능과 노력으로 세계 무대에서 값진 성과를 거둔 것을 진심으로 축하한다”며 “학교 밖 청소년들이 자신의 가능성을 믿고 꿈에 도전할 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.