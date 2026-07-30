최고 49층, 7개 동…일반분양 1419가구

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 쌍용건설과 컨소시엄을 구성해 8월 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대에 들어서는 ‘두산위브더제니스 부천’의 분양에 나선다.

이 단지는 소사본1-1구역 재개발정비사업을 통해 조성된다. 최고 49층, 총 7개 동 규모로 아파트 1728가구와 오피스텔 280실을 합쳐 총 2008가구로 구성된다.

이 중 아파트 1158가구(전용면적 59∙74∙84㎡)와 오피스텔 261실(39∙45㎡) 등 1419가구가 일반분양 물량으로 타입별로는 아파트가 ▷59㎡A 321가구 ▷59㎡B 170가구 ▷74㎡A 156가구 ▷74㎡B 160가구 ▷84㎡A 105가구 ▷84㎡B 246가구며, 오피스텔은 ▷39㎡ 136실 ▷45㎡ 125실이다.

두산위브더제니스 부천은 교통망을 비롯해 생활·교육 인프라, 상품성, 개발호재 등 부동산 가치를 높이는 주요 요소를 두루 갖췄다는 평가를 받는다.

수도권 전철 1호선과 서해선이 정차하는 소사역을 도보로 이용할 수 있는 ‘더블 역세권’ 입지로 서해선을 이용하면 김포공항역까지 약 12분 만에 이동할 수 있다. 1호선을 이용할 경우 신도림역까지 약 18분, 용산역까지 30분대로 연결가능해 서울 서남권과 도심을 오가는 출퇴근 여건을 갖추고 있다.

광역교통망 확충도 기대되는 단지다. 소사역에서 서해선으로 연결되는 부천종합운동장역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 정차가 예정돼 있고 부천시는 소사역에 KTX-이음 정차를 추진 중이다.

소사역 일대 상권과 부천자유시장을 도보로 이용할 수 있고 스타필드시티 부천과 롯데백화점 중동점, 현대백화점 중동점 등 대형 쇼핑시설은 차량으로 약 10분대 도착가능해 생활 인프라도 누릴 수 있다. 부천세종병원, 가톨릭대학교 부천성모병원 등 의료시설은 물론 부원초, 소명여중, 원미중, 부천남중, 부곡중, 부천고, 원미고, 계남고 등 다수의 중·고교가 단지 인근에 자리잡고 있다.

대표 학원가인 중동 학원가도 차량으로 약 15분 거리이며 성주산과 원미산, 부천레포츠공원 등 녹지·여가시설도 가깝다는 점이 눈길을 끈다. 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관, 맘스스테이션 등 다채로운 커뮤니티시설도 조성된다.

소사역 주변은 정비사업과 신규 공급이 이어지며 인근에는 약7000가구 규모의 신 주거벨트가 형성되고 있다.

분양 관계자는 “서울의 매매·전월세 가격 상승과 수도권 입주 물량 감소가 맞물리면서 서울 접근성과 신축 희소성을 갖춘 대단지로 실수요자의 관심이 옮겨가고 있다”며 “소사역 일대가 새로운 주거타운으로 재편되는 가운데 두산위브더제니스 부천은 규모와 입지, 상징성을 두루 갖춰 지역 주거시장을 대표하는 단지로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 두산건설은 올해 1분기 연결 기준 매출 3594억원, 영업이익 299억원, 당기순이익 220억원을 기록했다.