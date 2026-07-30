[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천시는 인공지능(AI) 기술 변화에 선제적으로 대응하고 시민이 체감할 수 있는 AI 도시 전략을 마련하기 위해 ‘순천시 인공지능 기본계획 수립 연구용역’을 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 용역은 행정과 시민의 편리한 생활을 돕는 ‘순천형 AI 도시 모델’을 만들기 위한 중장기 계획의 일부로, 순천이 가진 생태·정원·문화 자산에 인공지능 기술을 접목하려는 방안을 연구한다.

시에서는 ‘순천시 인공지능 기본 조례’에 따라 오는 11월까지 연구용역을 마무리하고, 내년부터 2029년까지 3년간 단계적으로 추진할 인공지능 대전환(AX) 전략과 분야별 실행 과제를 마련할 계획이다.

특히, 행정·관광·복지·의료·안전 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 순천에 필요한 AI 서비스를 발굴하고 기존 사업 간 연계도 강화해 시민에게는 더 편리하고 안전한 서비스를 제공하고, 행정은 더욱 신속하고 정확하게 일하는 기반을 갖춘다는 방침이다.

또한 시는 개인정보 침해, 딥페이크, 허위․조작 정보 등 AI 기술 확산에 따른 부작용을 예방할 수 있도록 법·제도적 지침과 안전관리 체계도 함께 갖출 방침이다.

순천시는 그동안 지능형 행정업무 자동화, AI 챗봇, AI 반려로봇 ‘루미’, 지능형 AI 교통관제, AI 기반 응급의료시스템 시범 사업 등 다양한 분야에서 AI를 선도적으로 도입해 왔다.

그 성과로 지난해 행정안전부가 주최한 ‘지방정부 AI 혁신대상’에서 대상을 수상했으며, ‘2025년 하반기 디지털정부 혁신 유공 평가’에서도 지자체 중 유일하게 기관 표장을 받았다.

시청 관계자는 “이번 기본계획을 계기로 기존 성과를 도시 전체의 AI 전환으로 확산하고, 순천의 생태·정원 자산과 첨단기술이 조화를 이루는 대한민국 유일의 미래형 AI 도시 모델을 완성해 나가겠다”고 말했다.