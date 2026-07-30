30일 대한상의서 ‘수소 섹터커플링 정책포럼’ 개최 유종민 홍익대 교수 발표 “수소, 반드시 갖춰야 할 자산” 참석자들 “상용차 중심 수소 모빌리티 전환 속도내야”

[헤럴드경제=고은결 기자] 재생에너지 발전량 100기가와트(GW) 시대를 앞두고, 수소는 전력망 안정과 에너지 안보를 위한 필수 전략자산이라는 진단이 나왔다. 이에 수소 평가기준 역시 발전단가뿐만 아니라 송전망 투자 절감, 대규모 장기 저장 등을 고려해 시스템 전체 편익으로 넓혀야 한다는 분석도 이어졌다.

유종민 홍익대 경제학부 교수는 30일 서울 중구 대한상공회의소에서 한국환경경제학회와 한국공학한림원이 공동 주최한 ‘재생에너지 도약을 위한 수소 섹터커플링 정책포럼’에서 기조 발제를 맡아 “재생에너지 100GW 시대에 수소는 더 이상 선택 가능한 보완재가 아니라 반드시 갖춰야 할 전략 자산”이라고 강조했다. 유 교수는 수소의 역할로 ▷에너지 안보 ▷전력계통 안정 ▷시스템 차원의 경제성 ▷정책 통합 등 4개를 제시했다.

“수소, 장기 저장·수송 가능해 재생에너지 변동성 낮춰”

재생에너지 비중 확대가 추진되고 있지만, 이에 발전량의 변동성이 커지면서 전력망 운영 부담 문제도 불거지고 있다. 실제로 낮 시간대에 남는 전력을 수도권 반도체 공장이나 인공지능(AI) 데이터센터로 보내려 해도, 송전망 인프라가 부족해 발전을 멈추는 출력 제한이 불가피한 상황이다. 더군다나 기존 배터리 기반 에너지저장장치(ESS)는 계절별 잉여 전력을 수개월간 저장하기가 어렵다.

유 교수는 이런 병목현상을 풀 핵심 수단으로 수소를 꼽았다. 남는 전력으로 만든 수소는 압축·액화하거나 암모니아로 전환해 장기간 저장하거나 타 지역으로 수송할 수 있다는 점에서다. 배터리는 단시간 수급을, 수소는 장기·대규모 저장과 이동을 맡을 수 있다는 설명이다. 따라서 수소의 경제성도 생산비나 발전단가가 아니라 계통 전체 비용을 얼마나 절감하는지 종합 판단해야 한다고 봤다.

또한 에너지 안보 측면에서는 국내 재생에너지로 수소를 생산하면 화석연료 수입 의존도를 낮출 수 있고, 해외 청정수소를 도입하더라도 조달 국가와 운송 방식을 다변화해 공급망 불안에 대응할 수 있다고 전했다.

유 교수는 특히 수송 부문 배출량의 절반을 차지하는 버스·대형트럭 등 상용차 중심의 수소차 보급을 서둘러야 한다고 주문했다. 승용차를 전부 전기차로 바꾸는 방식은 충전 인프라와 전력계통에 지나친 부담을 주기 때문이다. 상용차는 운행 거리가 길고 노선이 일정해 수요 예측과 거점 충전소 운영이 쉽다. 이에 유 교수는 버스나 대형 트럭만이라도 50% 이상 수소차 의무화를 목표로 차량 보급과 충전 인프라를 연계한 중장기 로드맵을 만들 것을 제언했다.

그는 “일론 머스크 테슬라 CEO가 수소차를 폄하하는 근거는 미국의 넉넉한 전력계통을 전제로 한 것이지, 계통 제약이 큰 한국에는 해당되지 않는다”고 말했다.

“대규모 전력 현실적 대안”…“교통 전환 핵심 과제”

이어진 종합토론에서는 수소를 통한 에너지 전환 확대 필요성에 공감대가 모였다. 문일 연세대 교수는 대규모 전력 수요가 걸린 메가 프로젝트와 관련해, 구축 기간이 비교적 짧고 다양한 원료를 쓰는 수소연료전지 발전이 현실적 대안이 될 수 있다고 봤다. 박삼범 국토교통부 교통서비스정책과 사무관은 버스 등 상용차를 중심으로 한 수소 모빌리티 확대가 교통·산업 시스템 전환의 핵심 과제라고 강조했다.

강병욱 에너지경제연구원 수소경제연구단장은 그간 수소차가 전기차보다 비효율적 대안으로 여겨졌지만, 전력계통 투자 절감과 충전 수요 분산 효과를 고려하면 정책적 타당성이 높아질 수 있다고 설명했다.

석광훈 에너지전환포럼 전문위원은 부생·개질수소의 환경적 한계와 낮은 효율성은 지적하면서도 그린수소 생산기술 개발과 송전망 부담 완화 효과는 긍정적으로 검토해야 한다고 했다. 이외에 진승우 기획예산처 탄소중립정책과장과 김녹영 대한상공회의소 탄소감축인증센터장, 이용배 인천시 신재생에너지과장도 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성과 부족한 송배전 인프라를 고려할 때 상용차 중심의 수소 모빌리티 확대가 필요하다고 뜻을 모았다.

한편 박지혜 더불어민주당 의원(경기 의정부시갑)은 축사를 통해 “얼마나 유연하게 운용하고 남는 전력을 효율적으로 활용하느냐가 국가 경쟁력 강화의 핵심”이라며 “수소와 재생에너지의 연결은 에너지 안보와 산업경쟁력을 함께 높일 중요 해법”이라고 강조했다.