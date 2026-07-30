[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]신상진 성남시장은 “자율주행 셔틀과 성남형 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼, 모빌리티 허브 등 이번 사업을 통해 마련한 기반을 시민들이 일상에서 체감하는 안전하고 편리한 서비스로 발전시키는 것이 무엇보다 중요하다”고 했다.

성남시(시장 신상진)는 30일 시청 제1회의실에서 국토교통부와 관계기관, 전문가, 참여기업 등이 참석한 가운데 ‘성남시 모빌리티 특화도시 조성사업’ 성과보고회를 개최했다.

이번 보고회는 2023년 국토교통부 공모사업 선정 이후 추진해 온 사업의 주요 성과를 공유하고, 향후 발전 방향과 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

성남시는 공모 선정 이후 참여기업과 업무협약 체결, 실시계획 승인 등을 거쳐 성남형 모빌리티 서비스(MaaS)를 기반으로 자율주행 셔틀과 모빌리티 허브, 차량공유, 전기차, 개인형 이동수단(PM)을 연계한 미래 교통체계 구축사업을 본격 추진했다.

성남시는 이러한 성과를 바탕으로 자율주행과 드론, 자율주행 로봇 등 미래 모빌리티 정책을 지속적으로 확대해 왔다. 그 결과 2025 월드 스마트시티 어워즈 모빌리티 부문 대상과 2025 리브컴 어워즈 은상을 수상했다. 또한 지난 3월 태국 방콕에서 열린 유엔(UN) 지속가능교통(EST) 아시아지역 회의와 7월 미국 뉴욕에서 열린 유엔 고위급정치포럼(HLPF) 부대행사에서 성남시의 지속가능 교통정책과 미래 모빌리티 비전을 대한민국 대표 사례로 발표하며 국제사회 주목을 받았다.

성남시는 이 같은 성과를 바탕으로 2027년 3월 개최되는 제17차 아시아·태평양 지속가능교통(EST) 고위급 포럼 개최도시로 선정됐다. 시는 이번 사업을 통해 구축한 성남형 자율주행·모빌리티 서비스(MaaS) 모델과 지속가능 교통정책을 세계 각국과 공유하며 미래 교통 분야의 국제협력을 확대해 나갈 계획이다.