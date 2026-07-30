로드 아메리카서 대량 득점 정조준 발키리, 2026년 IMSA·FIA 세계 내구 선수권 모두 출전 하이퍼카 가운데 유일

[헤럴드경제=서재근 기자] 애스턴마틴은 혁신적인 하이퍼카 발키리가 오는 31일부터 8월 2일까지 미국의 상징적인 4마일 서킷 로드 아메리카로 복귀한다고 30일 밝혔다.

IMSA 웨더테크 스포츠카 챔피언십(IMSA)이 GTP 클래스 시즌 종료까지 단 3개 레이스만을 남겨둔 막바지 일정에 돌입한 가운데, 발키리는 다시 한번 포인트 획득에 도전한다.

이달 초 브라질에서 열린 FIA 세계 내구 선수권(WEC) 상파울루 6시간 레이스에서 애스턴마틴 THOR 팀은 발키리 두 대 모두가 처음으로 포인트를 획득한 바 있다. 이번 IMSA에서는 강력한 레이스 결과를 통해 올 시즌 북미 최고 권위의 스포츠카 챔피언십에서 꾸준히 보여준 경쟁력을 다시 한번 증명한다는 각오다.

IMSA 11라운드 일정 중 8번째 경기인 모튤 스포츠카 인듀어런스 그랑프리는 올해 새로운 방식으로 진행된다. 엘크하트 레이크에서 열리는 이번 레이스는 현대 IMSA 출범 이후 처음으로 6시간 경기로 치러진다.

이는 1950년대 공공도로 서킷에서 개최되던 당시의 전통을 되살린 것이다. 이에 따라 이번 대회는 IMSA 정규 시즌 경기인 동시에, 10월 3일 로드 애틀랜타에서 열리는 시즌 최종전 ‘모튤 쁘띠 르망’으로 막을 내리는 IMSA 미쉐린 내구 컵(IMEC)의 시즌 최종전 직전 라운드로도 치러진다.

IMEC는 IMSA 정규 시즌 중 6시간 이상 진행되는 5개의 장거리 레이스로 구성된다.

애스턴마틴 공식 THOR 팀이 운영하는 발키리는 올 시즌 현재까지 치러진 6번의 경기 가운데 5차례 톱10에 이름을 올렸다. 이 중 웨더테크 레이스웨이 라구나 세카(캘리포니아)에서는 결승 8위와 예선 6위를 기록했다. 이로써 발키리는 2025년 세브링에서 경쟁 데뷔를 치른 이후 총 15번의 레이스에서 12차례 톱10 피니시를 달성했다.

이안 제임스 애스턴마틴 THOR 팀 팀 대표는 “로드 아메리카로 돌아오는 이번 주말에는 긍정적으로 기대할 만한 요소가 많다. 팀은 지난해 이곳을 찾았을 때보다 훨씬 더 탄탄한 조직력을 갖추게 됐으며, 발키리의 성능을 최대한 끌어내는 방법에 대해서도 더 많은 경험과 노하우를 축적했다“며 ”올해는 레이스가 6시간으로 진행되는 만큼 전략적으로 활용할 수 있는 기회도 더욱 많아질 것으로 기대한다“고 말했다.

아담 카터 애스턴마틴 내구 모터스포츠 총괄은 “발키리에 대한 이해와 차량의 성능을 최대한 끌어내는 방법은 레이스를 거듭할수록 더욱 깊어지고 있다“며 ”팀 전체에는 반드시 성공을 이루겠다는 강한 의지가 자리하고 있으며, 올 시즌 지금까지보다 더 좋은 성적을 거둘 수 있다는 확신도 갖고 있다. 그런 만큼 이번 주말 로드 아메리카에서 어떤 결과를 만들어낼 수 있을지 기대가 크다“고 밝혔다.

애스턴마틴이 선보인 최초의 르망 하이퍼카(LMH)인 발키리는 IMSA 최고 클래스인 GTP에 출전하는 차량 가운데 도로 주행이 가능한 하이퍼카를 기반으로 개발된 유일한 모델이다. 또한 애스턴마틴의 발키리는 IMSA에 출전한 최초의 LMH 차량이자, IMSA와 FIA 세계 내구 선수권(WEC)에 동시에 출전하는 유일한 LMH 차량이다.

애스턴마틴과 THOR 팀이 양산형 발키리를 기반으로 개발한 레이스 버전은 레이스 전용으로 최적화된 카본파이버 섀시와 개량된 6.5ℓ V12 자연흡기 엔진을 탑재했다. 해당 엔진은 양산형 기준 최고 1000마력 이상의 출력과 최고 회전수 1만1000rpm의 성능을 갖췄으며, 레이스에서는 하이퍼카 규정에 따라 최고출력 500㎾(680마력)로 조정된다.

한편, 애스턴마틴은 지난 9일부터 12일까지 영국에서 열린 ‘2026 굿우드 페스티벌 오브 스피드’에서 브랜드 역사상 가장 강력한 퍼포먼스 중심의 S 모델 라인업을 선보인 바 있다.