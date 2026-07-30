매출, 전년 대비 7.4%↑ 영업이익은 3억9500만유로, 영업이익율 22.7% 상반기 차량 인도 대수 5422대, 전년比 4.6%↓

[헤럴드경제=서재근 기자] 오토모빌리 람보르기니가 올해 상반기 매출 17억4000만유로를 기록하며 전년 동기 대비 7.4% 증가한 실적을 달성했다고 30일 밝혔다. 영업이익은 3억9500만 유로, 영업이익률은 22.7%를 달성했다. 같은 기간 차량 인도 대수는 총 5422대로 전년 대비 4.6% 감소했다.

이번 실적은 미국의 관세 정책, 중동 지역 분쟁, 중국 럭셔리 시장의 전반적인 부진, 유럽 시장의 불확실성 확대 등 지정학적 불확실성이 심화된 복잡한 글로벌 환경 속에서도 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “글로벌 시장 전반의 불확실성이 커지는 상황에서도 오토모빌리 람보르기니는 창사 이래 최고 매출을 기록하며 강한 회복력을 입증했다”며 “이러한 성과는 희소성과 브랜드 가치를 기반으로 한 독보적인 비즈니스 모델 덕분이다. 우리의 최우선 과제는 브랜드의 포지셔닝을 지속적으로 보호하고 더욱 강화하는 것”이라고 말했다.

올해 상반기에는 산타가타 볼로냐 공장에서 생산되는 전 라인업인 ▷레부엘토 ▷우루스 SE ▷테메라리오가 고르게 실적을 견인했다. 1분기부터 테메라리오의 고객 인도가 시작되면서 세 번째 제품군이 브랜드 라인업에 완전히 합류했으며, 레부엘토와 우루스 SE에 대한 높은 수요도 지속됐다. 현재 레부엘토는 약 1년의 대기 기간이 유지되고 있으며, 우루스 SE와 테메라리오는 2026년 생산 물량 대부분이 이미 주문으로 확보된 상태다.

람보르기니는 올해 하반기 우루스 SE 퍼포만테를 출시, 실적 상승세를 이어가겠다는 구상이다. 우루스 SE 퍼포만테는 우루스 라인업 가운데 가장 극한의 성능을 구현한 모델로, 브랜드의 퍼포먼스 지향 철학을 가장 강렬하게 담아냈다는 게 회사 측의 설명이다.

우루스 SE 퍼포만테는 4.0ℓ V8 트윈터보 엔진과 영구자석 전기 모터를 결합한 파워트레인을 탑재했다. 이를 통해 우루스 역사상 가장 높은 시스템 출력인 812마력(596㎾)과 최대 1000Nm의 토크를 발휘한다.

우루스 SE 퍼포만테는 세계에서 가장 빠른 슈퍼 SUV(스포츠유틸리티차량)다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.3초, 시속 200㎞까지 10.8초가 소요되며 최고속도는 312㎞/h에 달한다.

람보르기니 관계자는 “이번 신차 출시를 시작으로 변화하는 글로벌 시장 환경에 대응하며 하반기에도 지속적인 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.