2만원 이상 결제 때 5000원 쿠폰 할인 울산페이 결제 땐 최대 15~18% 적립

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지역 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 8월 한 달 동안 울산페달·울산몰 소비진작 행사​를 시행한다. 울산페달은 배달·픽업 서비스이고, 울산몰은 모바일 쇼핑몰로 울산사랑상품권인 ‘울산페이’의 부가서비스다.

이번 행사는 할인쿠폰을 제공해 생활 밀착형 소비를 늘리고 지역 온라인 플랫폼 이용을 활성화하기 위해 마련됐다.

소비자들은 울산페달과 울산몰에 접속해 개인당 5000원 할인쿠폰 1장씩을 선착순으로 받아 2만원 이상 결제 때 사용할 수 있다.

울산페이로 결제하면 할인 혜택과 함께 적립금도 받는다. 적립률은 8월 12일까지 최대 18%(기본 13%+추가 5%), 13일부터는 최대 15%(기본 10%+추가 5%)를 적용받는다.

울산시는 ‘가맹점 지인 추천 행사’를 통해 기존 가맹점 추천으로 신규 가맹점이 입점하면 두 가맹점 모두에게 2주 동안 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 예산 소진 때까지 지원한다. 쿠폰은 1만5000원 이상 주문 때 사용할 수 있다.

이와 함께 울산페달 입점업체 자체 할인행사도 시행한다. 8월 31일까지 티엠티(TMT)피자는 1만6900원 이상 주문 때 3000원 할인쿠폰을, 꾸브라꼬 숯불치킨은 2만1000원 이상 주문 때 3500원 할인쿠폰을 무제한으로 제공한다.

울산페달·울산몰 입점을 원하는 사업주는 울산페이 앱 내 ‘가맹점 신청’ 바로가기를 통해 신청하면 된다. 자격 및 입점절차 등 자세한 사항은 울산페달 고객센터(☎1544-9228) 또는 울산몰 고객센터(☎1544-9266), 울산페이 앱에서 확인할 수 있다.