프레이저社와 조선소 현대화 협력MOU 설계·건설·생산·운영 등 패키지 제공

HD현대가 미국 현지 선박 유지·보수·운영(MRO) 업체에 인공지능(AI) 기반 조선소 현대화 사업을 지원한다. 이를 통해 앞서 새로운 회사 성장 동력으로 제시한 ‘조선소 건설 종합 설루션’ 사업을 본격화할 계획이다.

30일 HD현대 조선 부문 중간지주사 HD한국조선해양은 미국 선박 MRO 업체 ‘프레이저 인더스트리(Fraser Industries LLC)’와 이같은 내용의 ‘미국 조선 산업 부흥을 위한 조선소 현대화 협력’ 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

미국 워싱턴에서 열린 체결식에는 HD한국조선해양의 김형관(왼쪽) 대표와 신종계 기술자문, 프레이저 인더스트리의 패트릭 켈리(오른쪽) 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 연내 ‘조선소 현대화 컨설팅 프로그램’ 계약을 맺을 계획이다. 이를 통해 HD한국조선해양은 조선소 설계·건설 노하우와 생산·운영 시스템, 데이터 관리법 등 스마트 조선소 구현에 필요한 요소와 기술을 하나의 패키지로 제공한다. 로봇 및 자동화 설비를 도입하고, AI 기반 디지털 설루션을 적용하는 등 조선소 운영 전반에서 협력할 계획이다.

HD한국조선해양은 나아가 해당 사례를 미국 조선업 재건을 위한 실증 모델로 삼는다는 방침이다. 특히 워싱턴은 프레이저 인더스트리를 비롯, 핀칸티에리 마린 그룹, 돈존 마린 등 지역 소재 조선소들이 미국 해안경비대 쇄빙선 사업에 공동으로 참여하는 등 조선업 재건의 핵심 지역으로 꼽히는 지역이다.

김형관 대표는 “조선소 설계부터 운영에 필요한 노하우를 제공해 프레이저 조선소를 미국 조선산업 재건의 거점이 되도록 지원할 계획”이라며 “향후 다양한 영역으로 협력 범위를 확대해 미국 조선업의 든든한 파트너가 될 것”이라고 밝혔다. 박혜원 기자