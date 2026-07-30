정창수 서울 강북구청장 시민사회 활동…두달만에 정치인 돼 “매년 구민 만족도 조사로 정책 반영 ‘신속추진 지원단’으로 정비사업 속도 ‘공약’ 동부선 건설, 데이터로 市 설득”

정창수 서울 강북구청장은 지역 정치권에서 6·3 지방선거 이변의 당선자 중 한 명으로 평가됐다. 본인조차 불과 두 달 전만 해도 자신이 구청장이 될 거라고는 생각하지 못했다고 했을 정도다. 경제정의실천시민연합(경실련), 나라살림연구소 등 주로 시민사회 분야에서 행정에 대한 감시자로 활동하다 180도 위치가 바뀐 셈이다.

정 구청장은 결혼 이후 16년 동안 강북구에서 생활하면서 느꼈던 삶의 불편함과 필요한 정책 등을 이제 구청장의 위치에서 하나하나 바꿔나갈 계획이라고 했다. 23일 헤럴드경제와의 인터뷰에서 정 구청장은 예산 전문가라는 본인의 장점을 살려보겠다고 했다. 이를 통해 강북구민의 행복감을 높이는 역할을 반드시 해내겠다고 했다. 다음은 일문일답.

-강북구청장으로 취임하신 소감은.

▶감사한 마음에 앞서 무거운 책임감을 느끼고 있다. 지난 16년 동안 강북구에서 주민들과 같은 일상을 살며 출퇴근길의 불편도, 오래된 주거환경에 대한 아쉬움도, 더 나은 교육 환경을 바라는 마음도 함께 느껴왔다. 선거 기간 현장을 다니며 구민 여러분께 들은 말씀 안에 담긴 뜻은 하나, ‘강북을 더 살기 좋은 도시로 만들어달라‘는 것이었다. 오랫동안 예산과 정책을 연구하며 쌓아온 경험을 바탕으로 주민 여러분이 원하는 변화를 하나씩 현실로 만들어 가고 가시적인 결과를 내는 것이 저에게 맡겨진 가장 큰 책무라고 생각한다.

-민선 9기 강북구정의 핵심 키워드는.

▶‘주민 행복’이다. ‘강북구에 살아서 행복하다‘고 말할 수 있는 도시, 강북구민이라는 사실이 자부심이 되는 도시를 만드는 것이 제가 구정을 운영하는 가장 중요한 목표다. 민선 9기 구정의 운영 원칙은 ‘소통·실용·성과’다. 주민들이 만족감을 느끼게 하는 방식이 중요하다. 그러기 위해서는 끊임없이 점검하고 확인해야 한다. 저는 지표와 성과 목표를 중요하게 여긴다. 이를 위해 다음달 구정 만족도 조사를, 내년에는 사회지표 조사를 실시할 것이다. 매년 조사를 해서 사람들이 어디에 만족하고 불만족하는지 파악해 정책의 방향을 맞추겠다. ‘정책은 숫자에서 시작한다’고 생각한다.

-앞으로 4년 동안 강북의 도시 경쟁력을 높일 가장 중요한 과제는.

▶강북의 도시 경쟁력을 높이기 위해 가장 중요한 과제는 정주여건을 개선해 주민이 계속 살고 싶고 젊은 세대가 찾아오는 도시를 만드는 것이다. 핵심은 도시정비를 촉진하고 공공인프라를 확충하는 데 있다. 현재 강북구에서는 신속통합기획, 모아타운, 역세권 정비사업 등 총 133개 정비사업이 추진되고 있다. 지금이야말로 강북의 도시 구조를 새롭게 바꿀 중요한 시기다. 이를 위해 10일 기존 재개발·재건축지원단의 인력과 기능을 대폭 확대해 ‘강북형 정비사업 신속 추진 지원단’을 신설했다. 신속 추진 지원단을 중심으로 정비사업 초기 단계부터 사업별 여건을 자세히 살피고 단계별 맞춤형 컨설팅과 신속한 인허가 지원, 사업성 검토와 시뮬레이션, 민간 전문가 자문까지 연계하는 원스톱 지원 체계를 본격적으로 운영하겠다. 특히 중요하게 생각하는 것이 기부채납이다. 기부채납은 건물의 일부를 받는 것보다 땅을 받는 것이 더 좋다고 생각한다. 지금 조사 중인데 그런 땅에 중요한 공공 인프라를 건설하는 것이 과제다.

-주거 정비와 함께 교통도 중요한 공공 인프라일 것 같다.

▶도시 경쟁력을 높이기 위해서는 교통인프라 개선도 반드시 함께 이루어져야 한다. 가장 먼저 주민들이 체감할 수 있는 변화는 내년 말 동북선 개통이다. 현재 공정이 순조롭게 진행되고 있는 만큼 남은 공정도 안전을 최우선으로 관리해 계획된 일정에 맞춰 차질 없이 개통될 수 있도록 서울시·관계기관과 긴밀히 협력하겠다. 공약으로 내세운 동부선은 강북구의 장기적인 도시 경쟁력을 높일 중요한 교통축이다. 4년 전에 경제성평가(B/C) 분석을 했다. 그런데 최근에는 아파트 재개발 등 새롭게 확정된 곳들이 많아져, 포함시키면 경제성이 훨씬 높게 나올 거다. 확실한 데이터를 근거로 서울시를 설득하겠다.

-강북구가 ‘살고 싶은 도시’ ‘찾고 싶은 도시’가 되기 위해 가장 필요한 변화는.

▶젊은 세대가 거주지를 선택하고 정착하는 데 교육환경은 매우 중요한 기준이다. 강북구 최초로 ‘교육발전지원계획’을 수립해 교육정책의 중장기 방향을 마련하고 안정적인 교육지원 기반을 갖출 계획이다.

끝으로 정 구청장은 주민과 만나는 방식부터 바꾸겠다고 강조했다. 그는 “구민 누구나 문자메시지 한 통으로 생활 속 불편, 민원, 정책 아이디어를 구청장에게 직접 전달할 수 있는 ‘구청장 직통문자 민원’을 운영하고 있다”며 “틈틈이 시간을 내서 출퇴근 시간에 주요 역사와 교차로를 찾아 주민을 직접 만나고 있다. 임기 내내 꾸준히 이어가며 주민의 목소리를 가장 가까운 곳에서 들을 예정”이라고 말했다.

손인규 기자