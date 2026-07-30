공항 라운지·워터파크 할인 혜택 10월까지 ‘동남아 알뜰로밍’ 상품

KT는 여름 휴가철을 맞아 고객 지원 방안을 추진한다고 30일 밝혔다. 이번 프로모션은 지난 23일 과학기술정보통신부 부총리와 통신 3사 CEO 간담회에서 논의된 고객 지원 방안의 후속 조치다.

KT는 여름철 수요가 집중되는 여행과 레저 분야의 할인 혜택을 늘리는 동시에 로밍, 요금제, 구독 서비스 등 통신 이용 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 청년과 고령층, 군인, 장기 고객 등 고객별 특성을 반영한 맞춤형 지원도 함께 운영한다.

우선 8월 3일부터 31일까지 ‘케.멤.페(케이티 멤버십 페스타)’를 통해 ▷공항라운지 1만원 할인 ▷캐리비안 베이 본인 및 동반 1인 50% 할인 등 혜택을 제공한다. 이 밖에도 각종 식음료 할인 등 생활밀착형 혜택이 마련됐다.

문화 혜택도 강화한다. KT멤버십 고객은 각종 뮤지컬과 전시를 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 영화 ‘부활남’ 시사회와 뮤지컬 ‘광화문 연가’ 초청 이벤트에도 참여할 수 있다.

로밍 혜택과 제휴 프로그램도 강화한다. 오는 10월 31일까지 중·단기 여행객을 위해 최적화된 용량과 가격으로 구성한 ‘동남아 알뜰로밍’ 상품을 선보인다. 8월까지 ‘함께 쓰는 로밍’ 이용 고객에게 로밍 데이터를 50% 추가 제공하고 있다.

아울러 ‘케.멤.페’를 통해 제공되는 공항라운지 1만원 할인 혜택과 함께, 로밍 이용 고객 대상 그랩(Grab) 트래블패스도 무료 제공한다. 로밍상품 이용 고객이 네이버페이 해외 QR결제를 이용할 경우 2만원 상당의 혜택도 제공한다.

8월 10일부터 9월 30일까지 ‘KT 구독 디즈니+ 구독팩 더블혜택 프로모션’을 진행한다. KT구독 디즈니+ 구독팩 3종에 가입한 고객은 가입 후 두 달 동안 기존 구독팩 혜택을 매월 한 차례 추가로 받을 수 있다.

김광우 기자