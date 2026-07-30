현장 장비관리자 30여명 대상 전문교육 진행

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 건설현장 장비 안전관리 역량 강화를 위해 현장 장비관리자 대상 전문화 교육을 실시했다. 건설용 리프트 등 중장비 관련 안전사고 예방을 위해 이론과 실습을 병행하는 현장 중심 교육이다.

㈜한화 건설부문은 지난 29일 충북 음성문화예술회관과 ㈜동건티엔엘 제2공장에서 현장 장비관리자를 대상으로 전문화 교육을 진행했다고 30일 밝혔다.

㈜한화 건설부문은 건설현장 내 중장비 관련 안전사고에 대한 경각심이 높아지는 가운데 장비관리자의 전문성과 역할이 중요해졌다고 보고 있다. 이에 2024년부터 현장 장비관리자 대상 전문화 교육을 운영하며 장비 안전관리 수준을 높이고 있다.

이번 교육에는 김윤해 ㈜한화 건설부문 안전환경경영실장(CSO)이 참석했다. 김 실장은 건축·인프라사업본부 소속 현장 장비관리자 등 교육에 참여한 30여명을 격려하고, 현장 안전관리 역량과 안전수칙 준수의 중요성을 강조했다.

교육은 건설용 리프트 전문 협력사인 ㈜동건티엔엘이 교육장과 전문 강사, 실습 장비 등을 지원하는 방식으로 진행됐다.

김 실장은 “건설중장비 관련 사고가 건설현장 중대재해의 30% 이상을 차지하는 만큼, 건설중장비 안전관리는 사고 예방과 직결되는 중요한 업무”라며 “앞으로도 전문 협력사와 연계한 현장 중심의 안전교육을 지속적으로 실시해 장비 안전관리 역량을 높여 나가겠다”고 말했다.

교육에 참여한 윤종복 ㈜한화 건설부문 과장은 “이번 교육은 이론교육과 안전점검 실습을 함께 진행해 현장 업무에 바로 활용할 수 있다는 점에서 매우 유익했다”고 말했다.

한편 ㈜한화 건설부문은 28일 주간사 자격으로 서울시와 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업’ 실시협약을 체결했다. 잠실종합운동장 일대를 대규모 복합공간으로 개발하는 사업으로, 코엑스의 2.5배 규모인 서울 최대 전시·컨벤션 시설과 841실 규모의 숙박시설 등이 들어설 예정이다.