무학여고 등 2027~2028학년도 8개교 공학 전환 송곡고 등 3개교는 절차·배치 여건 이유로 미승인

[헤럴드경제=전새날 기자] 서울특별시교육청은 2027~2028학년도 남녀공학 전환을 신청한 11개 학교 가운데 8개 학교를 최종 전환 대상 학교로 확정했다고 30일 밝혔다.

서울시교육청은 지난 5월 접수된 중학교 5곳과 고등학교 6곳(일반고 4곳·특성화고 2곳)을 대상으로 학생 배치계획과 배정 여건, 남녀공학 전환 필요성, 학교운영위원회 심의 절차, 시설 여건 등을 종합적으로 심사했다.

심사 결과 2027학년도에는 ▷정원여중 ▷성심여중 ▷한양중 ▷한양과학기술고 ▷신정여중 ▷서울신정고 ▷무학여고 등 7개 학교가 전환 대상에 포함됐다. 2028학년도에는 성심여고가 남녀공학으로 전환된다.

반면 휘경여중·휘경여고와 송곡고는 절차적 정당성이 미흡하거나 인근 학교와의 연계 추진, 학생 배치 여건 등에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단돼 ‘중장기 검토’ 대상으로 분류됐다.

서울시교육청은 이번 전환을 통해 특정 지역 학생들의 원거리 통학 부담을 줄이고 성비 불균형을 완화할 것으로 기대한다. 또 학령인구 감소 속에서도 지속 가능한 학교 운영 기반을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.

서울시교육청은 남녀공학 전환 학교의 안정적인 운영을 위해 시설 개선과 행·재정 지원도 병행한다. 먼저 화장실과 탈의실, 보건실 등 학생 편의시설 개선을 위한 시설사업비를 학교별 규모에 따라 지원하고 학교당 3년간 총 3억원(운영비 2억4000만원·인건비 6000만원)의 전환 지원금을 지급한다. 이와 함께 학교 구성원 적응 프로그램 운영과 생활지도 인력 채용을 지원하고 교명 변경과 조례 개정 등 개교 전 필요한 행정 절차도 뒷받침할 계획이다.

이번 남녀공학 전환은 학령인구 감소에 대응해 적정 규모 학교를 육성하고 학생들의 통학 여건을 개선하기 위해 추진됐다. 특정 지역의 성비 불균형을 해소하고 학교 선택권을 확대하기 위한 취지도 있다.

단성 학교는 원거리 통학과 성비 불균형 문제가 지속해서 제기돼 왔다. 현재 서울 시내 중·고등학교의 약 3분의 1은 단성 학교다. 2026학년도 기준 서울 지역 중·고교 709곳 가운데 남녀공학은 478곳(67.4%), 단성 학교는 231곳(32.6%)이다.

정근식 서울시교육감은 “이번 남녀공학 전환 확정을 통해 학생들의 통학 여건이 개선되고 수요자 중심의 교육 환경이 조성될 것으로 기대한다”고 말했다.