남부내륙철도·고양창릉 공공주택 확보

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 이틀 사이 철도와 공공주택 대형 프로젝트를 잇달아 확보하며 올해 신규 수주액 2조원을 넘어섰다. 토목과 건축 부문에서 모두 대형 공공사업을 따내며 수주 포트폴리오를 넓히고 있다.

동부건설은 국가철도공단이 기본설계 기술제안 방식으로 발주한 ‘남부내륙철도 제10공구 건설공사’의 실시설계적격자로 선정됐다고 30일 밝혔다.

이어 한국토지주택공사(LH)가 발주한 ‘고양창릉 B-1BL 및 양주고읍 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업’의 우선협상대상자로도 선정됐다.

두 사업의 전체 규모는 총 8387억원이다. 남부내륙철도 10공구가 약 2710억원, 고양창릉·양주고읍 공공주택사업이 약 5677억원 규모다. 동부건설은 두 사업 모두 컨소시엄 주관사를 맡는다.

이번 수주로 동부건설의 올해 누적 신규 수주액은 약 2조400억원을 기록했다. 상반기 공공 토목과 공공주택, 도시정비사업, 민간 건축 등에서 수주를 이어간 데 이어 하반기에도 대형 사업을 추가 확보했다.

남부내륙철도 제10공구 건설공사는 수도권과 경남·북 내륙, 남해안을 연결하는 국가 핵심 철도망 구축사업의 일부다. 동부건설은 경남 거제시 사등면 일원에 본선 노반 1.32㎞와 궤도, 전력, 전차선, 신호·통신시설 등을 시공한다.

차량기지에는 토공과 궤도, 검수설비, 건축, 기계설비, 소방설비 등 철도 운영에 필요한 주요 시설을 구축한다. 공사기간은 착공일로부터 약 58개월이다.

동부건설은 철도 노반부터 궤도, 전력, 전차선, 신호·통신, 차량기지까지 핵심 공종 전반을 아우르는 시공계획과 공정관리 방안을 제시해 기술 경쟁력을 인정받았다고 설명했다.

고양창릉 B-1BL 및 양주고읍 A-12BL 사업은 LH가 발주한 통합형 민간참여 공공주택건설사업이다. 동부건설 컨소시엄은 사업계획서 평가를 거쳐 우선협상대상자로 선정됐다. 향후 LH와 협상과 사업협약 체결 등 후속 절차를 거쳐 사업을 추진한다.

사업지는 총 대지면적 약 9만5838㎡, 연면적 약 25만9970㎡ 규모다. 고양창릉 B-1BL에는 지하 2층~지상 29층, 1594가구가 들어서고, 양주고읍 A-12BL에는 지하 1층~지상 4층, 138가구가 공급된다. 전체 공급 규모는 1732가구다.

동부건설은 이번 수주가 기술력과 공정관리 역량이 요구되는 철도사업, 사업기획·설계·시공 역량이 중요한 민간참여 공공주택사업에서 경쟁력을 동시에 확인한 사례라고 보고 있다.

동부건설 관계자는 “서로 다른 기술과 사업 역량이 요구되는 대형 철도사업과 민간참여 공공주택사업에서 연이어 성과를 거두며 올해 신규 수주 2조원을 넘어섰다”며 “후속 설계와 협상 절차를 차질 없이 진행하는 한편, 사업성과 원가 경쟁력을 철저히 검토하는 선별 수주를 통해 수익성과 안정성을 갖춘 수주 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.