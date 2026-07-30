[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 주최한 ‘제15회 대한민국 김치품평회’에서 청도군 소재 농업회사법인 본가㈜가 생산한‘본가 총각김치’가 대상(국무총리상)에 선정됐다고 30일 밝혔다.

또 농업회사법인 본가㈜에서 함께 출품한 ‘본가 약선 배추김치’도 장려상에 선정됐다.

대한민국 김치품평회는 국산 김치의 품질 향상과 산업 경쟁력 강화를 위해 2012년부터 매년 열리고 있다.

대상에 선정된 ‘본가 총각김치’는 대추·황기·감초·당귀·천궁 등 한방 재료 추출물을 활용한 제조 공법을 적용해 숙성 속도를 늦추고 저장성을 높였으며 갓 담갔을 때의 아삭한 식감과 숙성 후의 시원하고 새콤한 맛을 함께 살린 점에서 높은 평가를 받았다.

농업회사법인 본가㈜는 2011년 봉화군에서 김치 제조업을 시작해 2024년 청도군에 생산 기반을 마련한 식품기업으로, 전통 발효기술에 차별화된 제조 방법을 접목해 다양한 김치를 생산하고 있다.

따라서 농업회사법인 본가㈜는 오는 11월 20일 ‘제7회 김치의 날’ 기념식에서 국무총리 표창을 받는다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “김치는 우리 식문화의 상징이자 세계가 주목하는 케이(K)-푸드(FOOD)의 대표 주자”라며 “경북 식품산업이 이번 성과를 계기로 한 단계 도약하도록 성장 기반을 다지겠다”고 말했다.