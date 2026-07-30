29일 첫 TV 토론회 개최 鄭·金, 檢개혁안 논란 진실공방 宋 “지선 승리한 게 맞는가” 鄭 “당정청 조율해 의견표명”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래·김민석 후보(기호순)가 지난 29일 서울 마포구 MBC에서 진행된 첫 TV 토론회에서 검찰 개혁 상황과 6·3 지방선거 실패 책임론 등을 두고 난타전을 벌였다.

먼저 정 후보와 김 후보가 정면충돌했다. 정 후보는 “검찰 개혁은 민주당 개혁의 깃발이자 상징”이라며 “중수청, 공소청법도 정부안에 당원들의 불만이 많았지만 제가 주도적으로 (당원들이) 만족하게 고쳤다”고 주장했다. 이에 김 후보는 “(정 후보의 당대표 시절) 1차 검찰 개혁안을 정 후보가 보내라고 해서 그대로 보냈는데 정부안이 잘못돼 그것을 본인이 고친 것처럼 얘기하는 것은 이상하지 않느냐”고 반박했다.

형사소송법 개정안과 관련 김 후보는 “제가 ‘보완수사권 폐지를 골자로 5월에 정부 입장을 빨리 정리해 처리하자’고 의견을 내고, (실제로) 그렇게 하면 법안을 보내겠다고 했는데 당에서 (그 절차를) 지연시킨 것 아닌가”라고 반문했다.

이에 정 후보는 “중수청과 공수청법을 정부 원안대로 했다면 당원들이 아마 난리가 났을 것”이라며 “당에 요청했다면 당대표나 원내대표에게 요청해야 하는데 왜 당대표와 원내대표를 패싱했냐”고 되물었다. 양 후보 측은 이후 취재진에게 ‘팩트체크’ 메시지를 보내면서 신경전을 이어갔다.

송 후보는 6·3 지방선거 결과를 놓고 “정 후보가 ‘승리한 선거’라고 했지만 서울시장 선거까지 패하고 (이재명) 대통령도 ‘이겨야 할 곳을 졌다’면서 사과를 했다”면서 “지방선거 평가에 현격한 차이가 있는데 대통령 생각이 틀린건가”라고 따졌다.

김 후보도 “부산시장 선거 때는 말실수로, 경기 평택을 (재선거) 때는 (공천 관련) 입장이 정리가 안 돼 두 곳을 거의 못 가다시피 했다”며 “정 후보는 실패가 아니라 하지만 (대표를) 다시 한다고 선거 지휘상 한계가 해결되겠나”라고 지적했다.

이에 정 후보는 “(김 후보가) 당대표를 안 해 봐서 모를 것 같다”고 반박했다. 지방선거 다음 날 자신이 “전국적으로 큰 승리를 안겨 주신 국민께 감사드린다. 다만 서울을 탈환하지 못해 아프다”고 밝힌 것에 대해서도 “당정청이 조율해 당대표 입장을 표명했다. 선거를 패배로 규정하는 순간 이재명 정부와 당이 통째로 패배로 낙인 찍힐 수 있었다”며 “서울시장 (패배) 부분은 저도 마음이 아프다”고 밝혔다.