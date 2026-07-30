국회 문체위 축협 청문회, 정몽규·홍명보 출석 국가대표 감독 선임 과정·운영 전반 도마 與野, 자료 미제출·4장짜리 현안보고 ‘질타’

[헤럴드경제=윤채영 기자] 홍명보 전 국가대표 축구대표팀 감독이 30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회에 출석해 ‘2026 북중미 월드컵’ 32강 탈락과 관련 “국민 기대에 부응하지 못해 죄송하다”며 고개를 숙였다.

이날 청문회에서는 월드컵 조기 탈락을 계기로 불거진 축구협회의 감독 선임 과정과 운영 전반이 도마에 올랐다.

정몽규 전 축구협회장과 함께 증인 자격으로 출석한 홍 전 감독은 “제가 알고 있는 사실과 제가 져야 할 책임을 피하지 않고 (청문회에서) 있는 그대로 말씀드리겠다”면서 “다만 어려운 상황에도 끝까지 뛰어 준 선수들에게 감독으로서 미안함과 고마움을 전하고 싶다”고 밝혔다.

이날 청문회는 위르겐 클린스만 전 감독과 홍 전 감독의 선임 절차와 협회 운영 투명성 등을 둘러싼 논란 해소 등과 관련 국민적 이목이 집중됐지만, 정작 홍 전 감독을 선임한 이임생 전 축구협회 기술총괄이사는 현장에 불출석했다.

이재정 문체위원장은 이 전 기술총괄이사와 박항서 전 국가대표 감독 등 일부 증인·참고인이 불출석한 것과 관련 “국회의 출석 요구는 국민의 요구”라면서 “이번 청문회를 외면했다고 해서 책임에서 자유로울 수 없다”고 지적했다. 이어 “필요하다면 향후 국정감사 등에서 다시 출석 여부를 논의할 수 있다”고 경고했다.

축구협회의 부실 자료 문제도 도마에 올랐다. 조은희 국민의힘 의원은 “국민은 단순히 경기에서 왜 졌는지를 묻는 것이 아니라 축구협회가 일부 기득권을 위한 조직이 된 것은 아닌지, 잘못된 절차가 왜 반복됐는지를 밝히라고 요구하고 있다”고 했다. 진선미 더불어민주당 의원도 “이렇게 자료를 제출하지 않는 협회는 처음 본다”며 업무추진비 등 관련 자료의 즉각 제출을 촉구했다.

한편 최휘영 문화체육관광부 장관은 “월드컵 부진으로 국민적 불신이 커진 만큼 대대적인 개혁이 요구되고 있다”며 “지난 6일 출범한 K축구혁신위원회를 중심으로 축구협회 거버넌스 개혁과 회장 선거제도 개선을 추진하고 있다”고 밝혔다. 다만 4장에 불과한 보고에 그쳐 여야 의원들은 “맹탕 보고”라고 질타했다.