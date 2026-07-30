AVP본부 자율주행개발센터장으로 영입 자율주행 기술 제품화까지 총괄

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 자율주행 분야 경쟁력 강화를 위해 AVP본부 자율주행개발센터장으로 권정현 부사장을 영입했다고 30일 밝혔다.

권 부사장은 삼성전자와 엔비디아 등에서 자율주행 AI를 개발해 온 전문가다. 권 부사장은 삼성전자 부사장으로 재직하며 지능형 로봇 개발을 총괄했고, 그에 앞서 엔비디아 시니어 매니저와 시니어 사이언티스트·매니저를 역임하며 컴퓨터 비전과 자율주행 소프트웨어 개발 및 상용화를 이끌었다.

권 부사장은 자율주행 차량의 인식 소프트웨어를 비롯해 딥러닝, 머신러닝, 컴퓨터 비전 등 자율주행에 쓰이는 AI 기술 전반의 개발 및 상용화 경험을 바탕으로 그룹 내 자율주행 핵심 기술의 개발부터 제품화까지 아우르는 총괄 역할을 맡는다.

현대차그룹 관계자는 “이번 영입을 통해 자율주행 영역 전반의 기술을 고도화하고 미래 모빌리티 전략 실행을 가속화할 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹은 소프트웨어정의차량(SDV) 및 자율주행 분야 핵심 인재를 잇달아 영입하며 피지컬 AI 실현에 속도를 내고 있다.

지난 7월 1일 애플·테슬라 등 글로벌 기업에서 아이폰, 차량 및 휴먼로보틱스 무선 통신 시스템 개발을 주도한 김동욱 전무를 AVP본부 SDV플랫폼개발센터장으로, 애플·도요타·엔비디아 등에서 로봇·자율주행 소프트웨어 개발 및 상용화를 이끈 제레미 마 전무를 AVP본부 실리콘밸리 실장으로 영입했다.