[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 평균 연봉이 가장 높은 직업은 의사가 아닌 항공기 조종사인 것으로 나타났다. 평균 연봉은 1632만엔(약 1억4505만원)으로, 의사보다 120만엔(약 1065만원)가량 더 많은 것으로 집계됐다.

29일 일본 동양경제는 일본 후생노동성이 지난 3월 발표한 ‘2025년 임금구조기본통계조사’를 바탕으로 143개 직종의 추정 연봉을 분석한 결과를 보도했다.

조사에 따르면 항공기 조종사의 평균 연봉은 1632만엔으로 전체 직종 가운데 가장 높았다. 월급은 평균 122만6000엔(약 1089만원), 연간 상여금과 특별급여는 160만4000엔(약 1425만원) 수준이었다.

2위는 평균 연봉 1512만엔(약 1억3430만원)의 의사였다. 평균 연봉이 1500만엔을 넘긴 직업은 항공기 조종사와 의사 단 두 개뿐이었다.

항공기 조종사가 의사보다 높은 연봉을 기록한 것은 높은 전문성과 책임, 장기간의 교육·훈련 과정, 국제 노선 운항에 따른 업무 특성 등이 반영된 결과로 풀이된다.

3위는 기타 경영·금융·보험 전문직으로 평균 연봉은 1135만엔(약 1억76만원)이었다. 이어 대학 교수(1083만엔·약 9614만원), 치과의사(1063만엔·약 9437만원), 법률 종사자(981만엔·약 8713만원)가 뒤를 이었다.

이 밖에 시스템 컨설턴트·설계자(889만엔), 대학 부교수(876만엔), 공인회계사·세무사(811만엔), 연구원(802만엔) 등도 평균 연봉 상위 10위 안에 이름을 올렸다.

후생노동성 조사에서는 일반 노동자의 평균 월급도 34만600엔(약 303만원)으로 역대 최고치를 기록했다. 연봉 상위권은 의료와 법률, 금융, 회계, 대학 교육, 정보기술(IT) 등 높은 전문성을 요구하는 직종이 대부분을 차지했다.

반면 143개 직종 가운데 평균 연봉이 가장 낮은 직업은 건물 청소원으로 297만엔(약 2638만원)이었다. 항공기 조종사의 평균 연봉은 건물 청소원의 약 5.5배에 달하는 것으로 나타났다.

이번 조사는 2025년 6월 급여를 받은 종업원 10인 이상 사업장의 일반 근로자를 대상으로 실시됐다. 단시간 근로자는 제외됐으며, 잔업수당 등을 포함한 월급을 연간 기준으로 환산한 뒤 상여금과 특별급여를 더해 추정 연봉을 산출했다. 관리직 등 직종 구분이 어려운 경우는 집계 대상에서 제외됐다.

동양경제는 이번 수치가 직종별 평균값을 바탕으로 한 추정치인 만큼 개인의 실제 연봉은 연령과 근속연수, 기업 규모, 고용 형태, 담당 업무 등에 따라 차이가 있을 수 있다고 설명했다.