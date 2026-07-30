‘핑크 피치 리프레셔’ 30만잔 돌파…구매 회원 70%가 2030

[헤럴드경제=정찬수 기자] 스타벅스 코리아가 4000원대 리프레셔 음료(사진)와 서머 쿠폰으로 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.

지난달 23일 출시한 ‘핑크 피치 리프레셔’와 이달 27일 선보인 ‘핑크 피치 코코넛 리프레셔’는 가격대와 청량한 맛으로 인기다. 리프레셔는 과일 풍미에 천연 카페인을 더한 음료 카테고리다.

‘핑크 피치 리프레셔’는 톨 사이즈 기준 4900원이다. 스타벅스 과일 음료 중 가장 낮은 가격대다. 복숭아·망고·딸기 풍미에 레모네이드를 더했다. 출시 한 달 만에 판매량 30만잔을 넘어섰다. ‘핑크 피치 코코넛 리프레셔’는 기존 핑크 피치 리프레셔에 코코넛 베이스를 더했다. 가격은 5100원이다.

리프레셔 음료 판매량의 54%는 오후 시간대(14~20시)에 집중됐다. 오전 시간대(7~12시) 판매 비중이 40%인 아이스 카페 아메리카노와 대비된다. ‘핑크 피치 리프레셔’ 출시 이후 한 달간 스타벅스 리워드 회원 구매 데이터를 분석한 결과 구매 고객의 40%가 20대, 31%가 30대였다.

스타벅스는 리워드 회원을 대상으로 ‘서머 쿠폰’ 2종을 제공하고 있다. 31일까지 가입한 신규 회원에게는 가입 다음 날 제공한다. 쿠폰은 오는 8월 14일까지 사용할 수 있다. 8일부터는 아이스 카페 아메리카노, 아이스 카페 라떼, 아이스 바닐라 라떼 중 1잔(Tall)을 즐길 수 있는 음료 교환 쿠폰과 샌드위치·케이크·베이커리 등 푸드 메뉴를 구매할 때 사용할 수 있는 30% 할인 쿠폰도 제공하고 있다.

스타벅스 관계자는 “새롭게 선보인 리프레셔 음료와 서머 쿠폰 혜택이 고객들로부터 긍정적인 호응을 얻으며 올여름 대표적인 소비로 떠오르고 있다”고 말했다.