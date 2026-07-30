롯데리아 “목표 판매량의 242% 달성”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데리아가 선보인 신제품 ‘리아 두툼새우’ 2종이 출시 2주 만에 100만개가 팔렸다.

지난 16일 출시한 제품은 목표 판매량의 242%를 달성했다. 스파이시토마토 버전은 소스에 딱새우 엑기스를 더한 감칠맛으로 빠르게 품절돼 다시 판매될 예정이다.

2주간 점포당 신제품 하루 판매 수량을 비교한 결과 ‘리아 두툼새우’ 2종은 2025년 ‘청양 바삭 통새우버거’ 2종보다 40%, 2024년 ‘통새우크런KIM’ 대비 137% 증가한 판매량을 기록했다.

통새우살과 다진 새우살로 만든 패티 볼륨감이 인기를 견인했다. 특히 ‘리아 새우’는 여성층 선호도가 더 높은 제품이었지만, ‘리아 두툼새우’ 2종은 남성 선호도가 더 높게 나타났다.

롯데GRS 관계자는 “두툼한 새우 패티의 식감과 소스 구성의 시너지가 좋은 평가로 이어져 예정했던 수량 외 추가로 70만개를 더 판매하기로 했다”며 “앞으로도 고객의 기대에 부응하는 품질과 메뉴를 제공할 것”이라고 말했다.