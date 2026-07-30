재난안전 분야 협력 확대 교육·훈련 프로그램 개발 등

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 건설현장 안전관리 역량을 강화하고, 재난안전 분야 협력 확대에 나선다고 30일 밝혔다.

대우건설은 지난 29일 한국재난안전기술원과 건설 및 재난안전 분야 연구개발 및 안전교육 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 대우건설 을지로 본사에서 열린 협약식에는 신동혁 대우건설 최고안전책임자(CSO)를 비롯한 안전담당임원, 안전보건팀장 등 주요 관계자와 송창영 한국재난안전기술원 이사장, 정상만 한국재난안전기술원장 등 양측 관계자들이 참석했다.

양 기관은 건설현장 안전사고 예방을 위한 연구개발과 안전교육, 기술 협력을 추진하기로 했다. 또한 건설안전 전문인력 양성을 위해 교육·훈련 프로그램을 공동 개발하고, 재난안전 분야의 기술 및 지식 교류를 확대해 나가기로 했다.

대우건설은 최근 송창영 이사장을 초빙해 경영진 대상 안전 리더십 교육을 실시했다. 이번 협약을 계기로 재난안전 분야의 교육 및 기술 협력을 더욱 강화할 방침이다.

대우건설 관계자는 “양 기관이 보유한 전문성과 네트워크를 바탕으로 건설현장의 안전관리 역량을 한층 높이고, 재난안전 분야의 기술 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 현장 중심의 안전문화 정착과 지속 가능한 안전경영을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 올해 사내 ‘기술명인’ 제도를 도입하고 건축·토목·안전·조경 분야 실무 전문가를 첫 명인으로 선임하는 등 임직원들의 전문성 제고에도 힘쓰고 있다.