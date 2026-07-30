[헤럴드경제=정대한 기자] 오리온 감자스낵이 최근 3년간 연평균 9% 성장하며 연매출 1조원 달성을 앞두고 있다고 30일 밝혔다. 해외 법인별로 각국 소비자 취향을 반영한 현지 맞춤형 제품을 선보이는 동시에 생산능력을 확대하겠다는 전략이다.

현재 한국·중국·베트남 시장에서 선보이는 감자스낵은 6개 브랜드다. 맛에 따른 제품 수는 70여종이다. 지난해 오리온의 감자스낵 매출은 8740억원을 기록했다. 해외 매출 비중은 73%에 달했다. 연매출 1000억원이 넘는 글로벌 메가브랜드 9개 가운데 포카칩, 오!감자, 스윙칩, 예감 등 4개가 감자스낵이다.

중국에서는 오!감자가 지난해 단일 브랜드 매출 2600억원을 기록했다. 스윙칩은 올해 1분기 초코파이 매출을 넘어서며 2위 브랜드에 올랐다. 오!감자, 스윙칩, 예감 등 감자스낵은 지난해 중국 법인 전체 매출의 41%를 차지했다.

국내에서는 지난 6월 햇감자로 만든 포카칩과 스윙칩을 선보였다. 하반기 청주공장 생산라인 증설이 완료되면 생산능력은 기존 대비 50% 확대된다.

중국에서는 오!감자(현지명 야!투도우) 갈릭버터맛, 스윙칩(하오요우취) 견수청맛·고수타코맛, 찍먹예감(슈위엔잔장) 바비큐·패션프루트맛 등을 출시했다. 올해 1분기 중국 감자스낵 매출은 전년 동기 대비 21% 증가했다. 스윙칩 생산라인 증설이 완료되면 공급량은 기존 대비 25% 늘어난다.

베트남에서는 포카칩(현지명 오스타) 샤워크림맛과 스윙칩(스윙) 타코맛을 출시했다. 스낵 전용 매대도 확대하고 있다. 베트남에서 포카칩은 전 세계 1위 감자스낵 브랜드 ‘레이즈’를 제치고 2017년 이후 현재까지 베트남 감자스낵 시장 점유율 1위를 지키고 있다.

오리온 관계자는 “글로벌 시장에서 감자스낵은 성장성이 높은 핵심 카테고리 중 하나”라며 “감자 연구개발 역량과 현지 생산 인프라를 기반으로 경쟁력을 높여 글로벌 브랜드들과 경쟁할 것”이라고 말했다.