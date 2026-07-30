[헤럴드경제=고승희 기자] 영화 ‘원스’로 사랑받은 아일랜드의 싱어솔라이터 겸 배우 글렌 핸사드가 오타바이 사고로 세상을 떠났다. 향년 56.

영국 BBC 등 외신은 29일(현지 시각) 소속사 에이티시(ATC) 매니지먼트를 인용, 이날 새벽 글렌 핸사드가 아일랜드 더블린에서 발생한 교통사고로 사망했다고 밝혔다.

ATC 매니지먼트는 “가족은 큰 충격과 슬픔에 빠져 있다”며 사생활을 존중해주길 부탁한다“고 당부했다.

현지 언론에 따르면 이날 사고는 새벽 4시30분께 더블린 서부 루칸의 스트로베리 베즈 인근 도로에서 발생했다. 더블린 경찰은 이날 벌어진 오토바이 사고의 목격자를 찾고 있다.

고인은 1970년 더블린에서 태어나 10대 때 학교를 그만두고 버스커(거리 음악가)로 활동하며 음악을 시작했다. 1990년 록밴드 프레임스를 결성해 보컬과 기타를 맡았고, 이듬해 앨런 파커 감독의 음악 영화 ‘커미트먼츠’에서 기타리스트 역할을 맡아 배우로도 활동을 시작했다.

핸사드의 이름이 알려진 것은 2007년 개봉한 영화 ‘원스’가 전 세계적으로 흥행하면서다. 존 카니 감독의 저예산 음악 영화 ‘원스’에서 그는 체코 출신 가수 마르케타 이르글로바와 함께 더블린에서 만난 두 무명 음악가를 연기했다. 두 사람이 작사·작곡한 영화 OST는 공전의 히트를 기록했다. 특히 ‘폴링 슬롤리’는 2008년 제80회 아카데미 영화상 주제가상을 받았다. 영화는 뮤지컬로 제작, 2012년 토니상에서 최우수 뮤지컬상을 비롯해 8관왕에 올랐다.

핸사드와 이르글로바는 프로젝트 그룹 스웰 시즌으로 활동하며 한국에서도 여러 차례 공연했다. 2009년 세종문화회관에서 열린 스웰 시즌의 내한 공연은 회당 2784명의 관객을 동원, 그해에 세종문화회관 공연 중 1회 평균 유료관객을 가장 많이 동원했다는 기록을 세웠다. 지난헤 이르글로바와 스웰 시즌 활동을 재개, 음반 ‘포워드’를 발표했다.

솔로 활동도 꾸준했다. 2015년 나온 두번째 솔로 음반 ‘디든트 히 램블’은 이듬해 열린 제58회 그래미 어워즈 최우수 포크 앨범 후보에 올랐다.

유족으로는 핀란드 시인인 부인 마이레 사리차와 3살 아들 크리스티가 있다.