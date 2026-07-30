삼성웰스토리 헬스케어 솔루션 성과…체중 관리 효과도

[헤럴드경제=정대한 기자] 삼성웰스토리가 구내식당 이용 고객의 식사 데이터와 연속혈당측정기(CGM) 등을 연계한 ‘혈당관리 프로그램’을 운영한 결과, 혈당 감소 등 주요 건강지표가 개선됐다고 30일 밝혔다.

삼성웰스토리 헬스케어 솔루션은 구내식당 이용 고객의 건강 상태와 목표를 기반으로 개인의 취식 기록과 건강 데이터를 분석해 건강식, 영양·운동 코칭 등을 제공하는 개인 맞춤형 건강관리 프로그램이다. 앞서 삼성웰스토리는 지난 2024년 체중 감량과 근력 증진 프로그램을 선보였다. 이후 다양한 건강관리 수요를 반영한 혈당관리 프로그램을 운영하며 헬스케어 솔루션을 고도화하고 있다.

삼성웰스토리는 지난 5월 수도권에 있는 대형 급식 고객사 임직원 중 혈당 및 체중 관리가 필요한 참여자 100여 명을 대상으로 7주간 프로그램을 운영했다. 참여자들은 프로그램 기간 연속혈당측정기를 착용하고 매일 식사 내용과 체중 변화를 기록했다. 하루 8000보 이상 걷기 미션도 수행했다.

연속혈당측정기를 통해 수집된 혈당 수치와 구내식당 식사 기록, 운동 기록 등은 삼성웰스토리 모바일 헬스케어 애플리케이션인 웰스토리플러스(W+)에 자동 연동된다. 참여자는 음식 섭취와 운동에 따른 혈당 변화를 그래프로 확인하고, 자신의 생활 습관이 혈당에 미치는 영향을 쉽게 파악할 수 있다.

삼성웰스토리는 축적된 식사·운동·혈당 데이터를 AI 코치가 분석해 매일 개인별 혈당 분석 리포트와 건강관리 가이드를 제공했다. 임상영양사가 매주 상담을 통해 혈당 개선에 도움이 되는 식사 선택과 식후 걷기 등 생활 습관 개선을 위한 맞춤형 코칭을 함께 진행했다.

7주간의 프로그램 운영 결과 참여자들의 개인별 공복혈당은 최대 52㎎/dL, 일평균 혈당도 37㎎/dL 감소했다. 특히 프로그램 시작 시 공복혈당이 당뇨병 진단 기준(126㎎/dL 이상)에 해당했던 참여자 29명은 프로그램 종료 후 평균 13.2㎎/dL 감소했다. 이 중 16명은 당뇨병 진단 범위에서 당뇨병 전단계 범위로 개선됐다. 다만 해당 혈당 범위는 혈당측정기를 통해 수집한 공복혈당 측정값을 기준에 따라 구분한 것이다. 의료기관의 당뇨병 진단이나 완치를 의미하지 않는다.

개인 맞춤형 식사·운동·코칭은 체중과 체지방 등 신체 지표 개선으로도 이어졌다. 참여자들의 체중은 평균 2.1㎏ 감소했고, 체지방률은 평균 1.2%포인트(p), 허리둘레는 평균 3.0㎝ 줄었다. 참여자 전원은 실시간 혈당 변화를 확인하는 과정이 체중 관리와 식습관 개선에 도움이 됐다고 응답했다.