서울신용보증재단 중랑종합지원센터 통해 신청 가능

[헤럴드경제=손인규 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 2018년 하반기부터 2026년 상반기까지 지역 내 중소기업과 소상공인 2700여 개 업체에 총 1077억원 규모의 융자를 지원했다고 30일 밝혔다.

앞서 중랑구는 지난달 창업을 준비하는 주민과 소상공인에게 필요한 실무 역량을 높이기 위한 ‘소상공인 창업 아카데미’를 개최하기도 했다.

구는 자체 재원을 활용한 중소기업육성기금 융자와 시중은행 및 서울신용보증재단과 협력한 특별신용보증 융자를 중심으로 금융지원 체계를 구축해 고금리 부담으로 자금 조달에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 지원해 왔다.

중소기업육성기금 융자는 연 1.5% 수준의 저금리로 운영해 기업의 금융 부담을 낮췄으며, 특별신용보증 융자는 업체당 최대 2억원까지 지원해 영세 소상공인의 자금난 해소와 경영 회복을 뒷받침했다.

구는 올해도 금융지원을 이어가고 있다. 상반기에는 4대 시중은행(우리은행, 국민은행, 하나은행, 신한은행)과 새마을금고 등 금융기관과 협약을 맺고 262억원 규모의 금융지원 기반을 추가 확보하는 등 선제적 민생 안정 대책을 추진한 바 있다.

신청은 연중 가능하며, 서울신용보증재단 중랑종합지원센터를 통해 할 수 있다. 신용조사와 보증심사를 거쳐 보증서가 발급되면 지역 내 협약된 새마을금고에서 대출이 실행된다.

류경기 중랑구청장은 “앞으로도 금융지원 문턱을 낮추고 지원 규모를 확대해 소상공인들이 안정적으로 생업을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.