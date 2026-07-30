7년 만에 완전 변경한 준대형 세단 고성능 ‘엔페라 스포츠’ 18·19인치 장착

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어가 아우디의 신형 준대형 세단 ‘더 뉴 아우디 A6’에 엔페라 스포츠를 신차용 타이어로 공급한다고 30일 밝혔다. 글로벌 완성차 브랜드에 신차용 타이어 공급을 확대하면서 교체용 수요까지 공략한다는 구상이다.

더 뉴 아우디 A6는 최근 완전 변경 출시된 아우디의 대표 준대형 프리미엄 세단이다. 고속 주행 안정성과 저소음·정숙한 승차감이 요구되는 차종인 만큼 타이어 성능 역시 전체적인 주행 경험에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소다.

넥센타이어는 더 뉴 아우디 A6에 엔페라 스포츠 18, 19인치 규격을 공급한다. 엔페라 스포츠는 고성능 차량에 최적화된 초고성능(UHP) 타이어로 고강도 내장재를 적용해 접지 압력과 하중을 고르게 분산하며 마른 노면과 젖은 노면 모두에서 뛰어난 핸들링과 제동 성능을 발휘한다. 독일 자동차 전문지 아우토빌트와 독일자동차연맹의 여름용 타이어 테스트에서 우수 등급을 획득한 바 있다.

넥센타이어는 폭스바겐 그룹을 비롯해 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 유럽 프리미엄 브랜드를 포함한 글로벌 주요 완성차 제조사에 신차용 타이어를 공급하며 기술력과 품질 경쟁력을 인정받고 있다. 아우디 ‘A3’와 ‘A6’ 등 주요 차종에 신차용 타이어를 공급해 왔으며, 이번 신형 A6까지 협력 관계를 이어가고 있다.

글로벌 프리미엄 완성차 브랜드에 신차용 타이어를 공급함에 따라 해당 차량 오너들의 교체 수요도 자연스럽게 이어져 안정적인 매출 기반을 확대할 것으로 넥센타이어는 기대했다.

넥센타이어 관계자는 “이번 더 뉴 아우디 A6 공급은 넥센타이어의 기술력과 품질이 세계 최고 수준의 프리미엄 브랜드로부터 지속적으로 인정받고 있다는 것을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드와의 협력을 강화하며 신차용 타이어 공급 역량을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 넥센타이어는 오는 8월 31일까지 한마음혈액원 헌혈자를 대상으로 타이어 렌탈 서비스 ‘넥스트레벨’ 연계 프로모션을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.