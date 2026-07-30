애저 매출 성장률 43% 자본지출 늘어 현금흐름 23% 축소

[헤럴드경제=김영철 기자] 세계 최대 소프트웨어(SW) 기업 마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI)과 클라우드 부문의 폭발적인 성장에 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 자본지출(CapEx)이 급증하면서 잉여현금흐름(FCF)은 축소됐지만 그 폭은 경쟁 AI 기업들보다 상대적으로 작았다.

29일(현지시간) MS는 회계연도 4분기(4∼6월) 매출액이 지난해 같은 기간과 견줘 18% 상승한 900억 달러(약 130조원)로 집계됐다고 공시했다. 이는 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 예상치 876억2000만달러를 상당한 격차로 넘어선 것이다. 회계연도 연간 매출액도 지난해 대비 18% 성장한 3318억달러(약 479조원)를 기록했다.

부문별로는 주력인 ‘애저’ 등 지능형 클라우드 부문 분기 매출이 지난해 같은 기간 대비 31.6% 늘어난 393억1000만달러를 기록하는 등 성장을 견인했다. 특히 애저의 매출 성장률은 전 분기(40%)보다 더 가속한 43%를 기록했고, 연간 애저 매출은 사상 처음으로 1000억달러(약 144조원)를 돌파했다.

분기 주당순이익(EPS)도 4.74달러로 분석가들의 기대치 4.24달러를 웃돌았다. 다만 이번 EPS에는 앤트로픽 지분 투자에 따른 평가이익 32억달러가 포함됐다고 MS는 설명했다.

사무 업무를 지원하는 인공지능(AI) 도구 ‘MS 365 코파일럿’ 유료 이용자 수는 지난해 2000만명의 1.5배인 3000만명을 돌파했다.

한편 MS도 자본지출이 늘어나면서 잉여현금흐름이 줄어들었지만, 축소 폭은 경쟁사 대비 제한적이었다. 분기 자본지출은 410억달러로 69% 급증했고, 이에 따라 잉여현금흐름은 255억7000만달러에서 196억4000만달러로 전년 동기 대비 23% 줄어들었다. AI 투자에 따라 현금 보유량이 줄어들기는 했지만, 구글 모회사 알파벳의 잉여현금흐름이 최근 적자로 전환하고 메타도 현금흐름이 10분의 1 수준으로 줄어든 것과는 대비되는 모습이다.

MS는 자본지출의 약 3분의 2가 애저 클라우드 수요와 사내 AI 앱, 연구개발(R&D) 등을 지원하기 위한 중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 구매에 투입됐다고 설명했다.

사티아 나델라 최고경영자(CEO)는 “우리는 비용 대비 성과 곡선의 혁신을 끌어내며 모든 고객이 토큰을 비즈니스 성과로 전환할 수 있도록 지원하고 있다”며 “고객들은 AI 전환을 추진하는 데 있어 우리 회사를 신뢰하고 있다”고 강조했다.

MS 주가는 이날 정규장에서 0.71% 하락 마감했지만, 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 약 2.5% 상승해 미 동부 시간 오후 5시40분 기준 400달러선을 등락하고 있다.