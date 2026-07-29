로이터, 소식통 인용해 보도 “이란, 후티와 바브엘만데브 해협 통행료 논의”

[헤럴드경제=고은결 기자] 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언한 지 일주일 만에 예멘의 친이란 반군 후티가 홍해 남부를 지나는 상선에 통행료를 부과하는 방안을 검토하고 있다.

로이터 통신은 29일(현지시간) 현지 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 소식통들에 따르면 후티 반군은 홍해 남부와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 통과하는 대부분의 선박에 통행료를 부과하는 방안을 모색 중이다. 다만 구체적 시행 시기는 정해지지 않았다.

이란 정부로부터 브리핑을 받은 두 명의 지역 관리는 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 장례식 참석차 이란을 방문한 후티 관리들이 이란 측 관계자들과 바브엘만데브 해협 통행료 부과 문제를 논의했다고 전했다.

다만 중국 선박은 통행료 징수 대상에서 제외될 전망이다. 소식통들은 후티 반군 역시 이런 예외 조치를 지지했다고며 “중국이 자국 유조선이 공격받지 않고 홍해 남부를 항해할 수 있도록 후티 반군과 직접 협상을 벌여왔다”고 말했다. 중국은 사우디 원유의 세계 최대 구매국이다. 또 한 아랍권 관리에 따르면, 후티 관리들이 최근 테헤란을 방문하고 귀국길에 이란 고문단을 대동했으며, 이들은 현지에서 바브엘만데브 해협의 통행료 징수를 담당할 기구 설립을 지도하고 있다.

예멘의 국제 공인 정부 외무장관 지명자인 아프라 알 주바는 “후티는 홍해에 대한 통제권을 확보하려 할 것이며, 만약 그렇게 된다면 선박에 요금을 부과하려 할 것”이라고 말했다. 후티 반군 공보국은 이와 관련한 논평 요청에 응하지 않았다.

이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 가운데 후티 반군이 바브엘만데브 해협까지 통제하게 되면 사우디아라비아는 중요 석유 수출로를 잃게 된다. 최대 산유국인 사우디의 수출이 위축되면 글로벌 석유 공급 부족에 대한 우려 또한 증폭될 전망이다. 홍해의 선박 통항량은 2023년 11월 가자 전쟁에서 팔레스타인과의 연대를 명분으로 시작된 후티 반군의 예멘 연안 공격 이후 아직 완전히 회복되지 않았다.