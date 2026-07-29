재산 감소·코인 은닉 의혹 수사 소명자료 제출 요구

[헤럴드경제=고은결 기자] 김남국 더불어민주당 의원의 ‘재산축소 신고의혹’을 수사 중인 경찰이 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

경기 안산단원경찰서는 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의를 받는 김 의원을 최근 피의자 신분으로 소환해 조사했다고 29일 밝혔다.

이는 지난 국회의원 재·보궐 선거 당시 안산갑에 출마했던 국민의힘 김석훈 후보의 고발에 따른 것이다. 김 후보는 선거를 앞둔 지난 5월 21일 국회 기자회견을 통해 당시 상대 후보였던 김 의원의 재산 축소 신고 의혹을 제기했다.

김 후보는 “김남국 후보는 5월 14일 재산 총액을 3억5744만2000원으로 선거관리위원회에 신고했으나 1월 신고 당시 재산 총액은 9억6889만3000원이었다”며 “4개월 만에 재산이 3분의 2 수준인 6억1145만1000원이 줄어든 이유를 밝혀야 한다”고 주장했다.

또한 “2022년 1월부터 10월 사이 53억원 상당의 가상자산을 47억원에 매도했음에도 해당 매도 자금을 2023년도와 이번 재산 신고에서 모두 누락한 이유가 무엇인가”라며 과거 가상자산 거래 논란도 지적했다.

이에 대해 김 의원은 경찰 조사에서 “시세 하락에 따른 평가액 감소를 고려하지 않은 악의적인 프레임”이라고 반박한 것으로 전해졌다. 경찰은 고발인인 김 후보에 대한 조사를 마친 뒤, 선거 일정이 마무리된 시점에 맞춰 김 의원을 소환해 조사했다.

경찰은 김 의원이 지난 5월 선관위에 신고한 재산 총액 3억여원 자체에 고의적인 누락이나 축소가 있었는지 수사하고,과거 수십억대 가상자산을 거래한 사실이 있다는 의혹을 확인하기 위해 은닉 재산 여부 등을 규명할 방침이다.

경찰은 김 의원에게 소명 자료 제출을 요구하고, 재산 변동 과정 전반을 살펴보고 있다.