해병대 소속 병사 2명 후임병에게 폭행 등 혐의 부적절한 신체 접촉 요구 및 식고문 자행 증언

[헤럴드경제=전현건 기자] 안규백 국방부 장관이 최근 국방부 직할부대인 계룡대 근무지원단(계근단) 군사경찰대대에서 발생한 가혹행위와 부실 관리 의혹에 대해 감사를 지시했다.

국방부는 29일 “안 장관이 최근 발생한 계근단 가혹행위 의혹과 관련해 사안의 엄중함과 객관성을 고려해 감사관실에 감사를 지시했다”며 “조사 결과에 따라 엄정 조치할 것”이라고 밝혔다.

계근단은 지난 23일 해병대 소속 병사 2명이 후임병들을 상대로 가혹행위를 저질렀다는 제보를 접수한 뒤 민간 경찰에 수사를 의뢰한 상태다. 국방부 조사본부는 이번 사건에 성범죄 관련 의혹이 포함됐다는 이유로 군사법원법에 따라 민간으로 이첩했다.

가해 병사들은 후임병들에게 폭행과 욕설, 교대 근무를 마친 후임의 수면을 방해하는 등 괴롭힘을 이어온 혐의를 받고 있다.

또 일부 후임병에게는 샤워장에서 알몸으로 기어다니게 하거나 부적절한 신체 접촉을 요구하고 고추냉이 등을 강제로 먹이는 ‘식고문’까지 자행했다는 내부 증언도 나온 것으로 전해졌다.

특히 가해 의혹을 받는 해병 병사 2명 중 1명은 과거 또 다른 후임을 괴롭혀 신고된 전력이 있음에도 군이 자체 조사 후 혐의를 교차 입증할 사실관계가 확인되지 않았다는 이유로 구두 교육 후 사건을 종결한 것으로 알려졌다.