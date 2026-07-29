[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국부동산원은 29일 서울사무소에서 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 농협은행, 부산은행, 아이엠뱅크 등 7개 주택도시기금 수탁은행과 ‘주거안정 및 건전한 가계부채 관리를 위한 주택금융환경 조성 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 주택소유확인시스템(HOMS)과 금융기관 간 유기적인 협력체계를 구축해 건전한 가계부채 관리와 국민 주거안정을 위한 주택금융 환경을 조성하고자 추진됐다.

협약 기관들은 ▷주택소유확인시스템(HOMS)의 성공적인 고도화, ▷안정적인 연계를 위한 기술 협력, ▷주택도시기금 등 정책대출의 차질 없는 수행 지원, ▷금융기관 대출 심사 업무 효율화, ▷실무협의체(운영위원회) 운영을 통한 민관 가교역할 등을 추진할 예정이다.

한국부동산원은 이를 계기로 7개 주택도시기금 수탁은행과의 소통을 강화하고 향후 시스템 운영을 위한 민관 협력 체계를 확립하는 ‘공동협약’과 세부 업무 처리 절차를 담은 ‘세부협약’을 순차적으로 체결할 방침이다.

김남성 한국부동산원 주택공급지원본부장은 “이번 업무협약은 주택소유확인시스템(HOMS)의 고도화 및 안정적인 운영을 위한 첫걸음이자, 민관이 협력하여 건전한 주택금융 환경을 조성하는 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 기금 수탁은행과의 견고한 협력 체계를 바탕으로 주택소유확인 업무의 정확성과 신뢰성을 높이고 금융기관의 업무 효율화를 적극 지원하여, 국민 주거안정과 정밀한 정책금융 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.