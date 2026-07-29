[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 강원 동해안 등에 폭염을 이겨내려는 바캉스객들이 몰리고, 강릉·동해·삼척·속초 등 곳곳에서 해변 콘서트가 진행중인 가운데, 폭염을 제압할 시원한 맥주광고에 어울리는 스타로 방탄소년단(BTS)의 멤버 진이 1위로 올랐다.

지난 7월 20일부터 7월 26일까지 아이돌차트에서 진행된 ‘불쾌 지수를 한 방에 날려줄 시원한 맥주 광고에 어울리는 스타는?’ 설문에서 진은 8130표를 획득하며 1위에 올랐다.

예비역인 진은 군 입대전 바다와 참치를 소재로 흥미로운 노래를 불러 세계적인 인기를 얻기도 했다.

2위는 4515표를 획득한 박지현이 차지했다. 뒤를 이어 유리(398표), 카리나(259표), 정은지(121표), 강다니엘(91표)로 집계됐다.

여러 해변에서 한여름밤 음악 축제가 이어지는 가운데, 지금 아이돌차트 폴 코너에서는 ‘설레는 여름 휴가지 플레이 리스트로 듣고 싶은 ‘낭만 보이스’ 스타는?’ 이란 주제로 설문이 진행 중이다.