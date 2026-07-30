상반기 누적 자동차 등록 2667.6만대

[헤럴드경제=홍승희 기자] 올해 6월 말 기준 국내 자동차 누적등록대수는 2667만6000대로, 전년 말 대비 0.6%(16만1000대) 늘어난 것으로 집계됐다. 같은 기간 친환경 차량은 13%가 넘는 349만대가 급증하면서 자동차 산업 환경이 변화한 것으로 나타났다.

국토교통부는 30일 이 같은 내용의 자동차 등록현황을 발표했다. 올해 상반기 신규등록건수는 총 85만7000건이다. 전기, 수소, 하이브리드 등 친환경 자동차는 49만4000건이 신규등록됐으며, 이중 전기차는 19만9000건으로 전체 신규등록 건수의 23%를 차지했다.

차종별로 살펴보면 승용차는 75만8000건, 승합 1만1000건, 화물 8만5000건, 특수 3000건이었다. 규모별로는 경형 4만2000건, 소형 7만9000건, 중형 57만건, 대형 16만6000건이었다. 연료별로는 휘발유 차가 27만6000건, 경유 2만1000건, LPG 6만3000건, 하이브리드 29만2000건, 전기 19만9000건, 수소3000건, 트레일러 등 기타 3000건이었다.

누적 기준으로는 승용차가 2221만6000대, 승합차가 61만9000대, 화물차가 369만3000대, 특수 차가 14만9000대였다. 규모별로는 경형 219만1000대, 소형 319만6000대, 중형 1407만6000대, 대형이 721만4000대였다. 또 연류별로는 휘발류 1235만5000대, 경유 835만9000대, LPG 183만대, 하이브리드 281만대, 전기차 109만5000대, 수소차 4만7000대, 기타 17만9000대다.

특히 올해 상반기말 기준 친환경 자동차는 395만3000대가 누적 등록돼 전년 말 대비 13.1%(349만4000대) 증가했고 이중 전기차는 109만5000대로 전체 누적등록 차량의 4.1%를 차지했다.

반면, 내연기관 자동차는 2254만4000대가 누적등록돼 전년 말 대비 1.3%(29만7000대) 감소했다. 특히 경유 자동차가 24만6000대 감소해 내연기관 자동차의 감소세를 이끌었다.

배소명 국토부 자동차운영보험과장은 “전체 자동차 누적 등록대수는 전년 말 대비 0.6% 소폭 증가한 데 비해, 같은 기간 친환경 자동차는 13.1% 급증하며 시장의 변화를 주도하고 있다”며 “자동차 시장의 구조적 전환기의 데이터를 꼼꼼이 분석하여 자동차 산업발전과 국민의 합리적 선택을 지원할 수 있도록 신뢰성 높은 맞춤형 통계를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.