매출은 20% 늘어난 8조9270억원

[헤럴드경제=한영대 기자] HD한국조선해양은 올해 2분기 연결기준 매출 8조9270억원, 영업이익 1조 6451억원을 달성했다고 29일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 72.5% 증가했다.

생산성 향상과 고선가 선박 매출 비중 확대, 선별 수주에 따른 수익성 개선 등이 맞물리면서 실적이 증가했다.

조선 부문 계열사인 HD현대중공업은 매출 6조3322억원, 영업이익 1조399억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 52.7%, 120.6% 증가했다. HD현대미포와의 통합 시너지가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다. HD현대삼호 매출, 영업이익(2조3714억원, 5341억원)도 지난해 2분기보다 각각 11.9%, 43.7% 늘었다.

선박 엔진 부문 계열사인 HD현대마린엔진은 영업이익 313억원을 기록, 지난해 같은 기간보다 79.2% 증가했다. 같은 기간 매출은 29.1% 늘어난 1281억원을 달성했다.

태양광 솔루션 전문기업 HD현대에너지솔루션은 매출 1650억원, 영업이익 361억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 23.4%, 139.8% 증가했다. 해외 판매량 증가, 판가 인상 등의 효과로 실적이 고공행진했다.

사업 부문별로 살펴보면 조선 부문 영업이익은 1조3986억원으로 지난해 같은 기간보다 73.6% 늘었다. 매출은 19.1% 증가한 7조4510억원을 달성했다.

엔진기계 부문 매출(7602억원)은 전년 동기 대비 1.8% 감소했지만, 영업이익(2686억원)운 33.6% 증가했다. 고부가 제품인 친환경 엔진의 판매량이 늘어나면서 수익성이 높아졌다. 해양플랜트 부문은 매출 3771억원, 영업이익 601억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 52.1%, 60.3% 증가했다.

HD한국조선해양 관계자는 “생산성 향상 노력과 고선가 선박의 매출 확대에 힘입어 실적 개선이 지속적으로 이뤄지고 있다”며 “LNG선·컨테이너선·탱커 등 다양한 선종의 발주가 이어지고 있는 만큼 수익성 중심의 선별 수주 전략을 유지해 나갈 계획”이라고 말했다.