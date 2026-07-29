9월 1일부터 공공·상업용 구분 없애고 지정게시대 통합 운영 상업용 게시 공간 대폭 확대…10월부터 저단형 게시대까지 전면 개방

[헤럴드경제=박종일 선임기자]가게를 알릴 곳을 찾기 어려웠던 지역 소상공인과 주민들에게 더 많은 홍보 공간이 열린다. 현수막 광고 비용 부담도 함께 줄어든다.

서대문구(구청장 박운기)는 오는 9월 1일부터 관내 연립형 현수막 지정게시대의 공공용과 상업용 구분을 없애고 통합 운영체계로 전환한다고 29일 밝혔다.

이번 개편은 행정 편의에 맞춰 나뉘어 있던 게시 공간을 주민과 소상공인이 보다 자유롭게 활용할 수 있도록 규제를 개선한 것으로, 골목상권 홍보 기회를 넓히기 위한 민생 중심 정책이다.

현재 서대문구 연립형 현수막 지정게시대는 모두 25개소 144면이다. 그러나 이 가운데 공공용이 96면으로 전체의 3분의 2를 차지하는 반면, 주민과 소상공인이 이용하는 상업용은 48면에 그쳤다. 여기에 상업용 게시대 상당수가 홍보 효과가 낮은 위치에 설치돼 있어 이용률과 만족도가 모두 낮다는 지적이 있었다.

구는 이번 개편을 통해 전체 25개 게시대에서 1~2단만 공공용으로 유지하고 나머지 대부분의 게시 공간을 주민과 소상공인이 이용할 수 있도록 개방한다. 이에 따라 기존보다 훨씬 많은 게시 공간을 선택할 수 있게 되고 위치 선택의 폭도 넓어진다.

게시 신청은 8월 1일부터 서대문구 현수막 지정게시대 위탁 운영업체인 ㈜한성디자인기획 홈페이지에서 가능하다. 게시 희망일 1개월 전부터 1주일 전까지 신청하면 된다.

구는 여기에 그치지 않고 저단형 현수막 지정게시대 56개소 106면도 신청 시스템을 개편한 뒤 10월부터 전면 개방할 예정이다.

특히 이 가운데에는 정당 현수막용으로 운영되던 22개소 33면도 포함된다. 지난 2024년 정당 현수막의 거리 게시가 허용된 이후 활용도가 크게 낮아진 만큼, 이를 주민과 소상공인이 사용할 수 있도록 전환해 게시 공간 부족 문제를 해소할 계획이다.

소상공인의 경제적 부담도 줄인다.

구는 위탁 운영업체와 협의를 거쳐 상업용 현수막 광고 대행료를 5.7~7.4% 인하하기로 했다. 게시 공간 확대와 비용 인하가 함께 이뤄지면서 지역 상권 홍보에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

박운기 서대문구청장은 “지역에서 장사하시는 소상공인분들께는 가게를 알릴 기회 자체가 경쟁력”이라며 “앞으로도 행정이 가진 공간과 제도를 주민분들의 입장에서 다시 살펴보고 골목상권에 도움이 되는 실용적인 규제 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.