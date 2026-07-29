서초 ‘디에이치 클래스트’ 현장 투입 근로자 작업집중도 향상 제고 기대

현대건설이 근로자의 신체 부담을 줄여주는 ‘산업용 웨어러블 로봇’을 업계 최초로 도입했다.

현대건설은 서울 서초구 ‘디에이치 클래스트’ 현장의 내장목공사에 현대자동차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’를 도입했다고 29일 밝혔다.

내장목공사의 천장 작업은 근로자가 장시간 팔을 머리 위로 들어 올린 상태에서 자재 설치와 고정 작업 등을 반복하는 공정이다. 작업 특성상 어깨와 팔 부위에 지속적인 부담이 발생해 근로자의 작업 집중도와 자세 안정성에도 영향을 줄 수 있다.

현대건설은 엑스블 숄더를 천장 작업에 활용해 근로자들의 피로도를 완화하고, 작업 집중도를 높일 것으로 기대하고 있다. 또 근골격계 질환 위험성 감소와 작업 효율 향상에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 상부 설비 작업과 천장 도장 작업, 도배 작업 등 윗보기 작업이 많은 다양한 공정에도 적용을 검토할 예정이다.

엑스블 숄더는 팔을 위로 올려 작업할 때 근로자의 상완 근력을 보조하는 산업용 착용 로봇이다. 무동력 토크 생성 구조로 설계돼 가볍고, 별도로 충전할 필요가 없어 유지 및 관리가 편리하다. 또한, 근력 보상 모듈 근력 보상 모듈을 적용해 보조력을 생성하고, 이를 통해 작업자의 어깨 관절 부하와 전·측방 삼각근의 활성도를 각각 최대 60%와 30% 경감할 수 있다.

특히 어깨 관절 가동 범위를 0도에서 180도까지 구현해 착용 상태에서도 양팔을 자유롭게 움직일 수 있다. 한 현장 근로자는 “엑스블 숄더를 착용하면 팔을 들고 있을 때 힘이 덜 들어간다”며 “기존 작업 방식이나 움직임을 크게 바꾸지 않고 사용할 수 있어 현장에서 활용하기 편리하다”고 말했다.한편, 현대건설과 현대엔지니어링 통합 연구개발(R&D)조직인 ‘HMG건설기술연구원’은 인공지능(AI)·로보틱스를 전담 연구 조직으로 스마트건설연구실, 로보틱스연구팀, AI연구팀 등을 운영 중이다. 이를 기반으로 스마트 건설기술 확대와 현장 로보틱스 적용, 안전품질 및 휴먼에러 예방에 힘을 쏟고 있다.

서정은 기자