나리타·다낭 노선 중심 기반 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 상반기 일본과 동남아 주요 국제선에서 약 4678톤의 화물을 수송하며 화물사업 기반을 꾸준히 확대하고 있다고 29일 밝혔다.

파라타항공의 올해 1월부터 6월까지 노선별 화물 수송실적을 분석한 결과 ▷인천~나리타 노선에서 3032톤 ▷인천~다낭 노선 1523톤 ▷인천~오사카 노선 123톤을 각각 운송한 것으로 집계됐다.

특히 2분기 들어 화물 수송량이 뚜렷하게 증가했다. 파라타항공의 1분기 화물 수송량은 1955톤이었으나 2분기에는 2723톤을 기록해 전 분기보다 39.3% 늘었다.

월별 수송량도 상승세를 보이고 있다. 1월 658톤을 기록한 이후 2월 596톤, 3월 700톤, 4월 888톤, 5월 916톤, 6월 919톤으로 집계됐다.

노선별로는 인천~나리타 노선이 전체 수송량의 약 64.8%를 차지해 화물 운송실적을 이끌었다. 인천~다낭 노선도 전체의 약 32.6%를 차지하며 안정적인 화물 수요를 뒷받침했다.

파라타항공은 여객기 하부 화물칸을 활용하는 벨리카고 방식으로 화물을 운송하고 있다. 특히 A330 대형 항공기의 화물 적재 능력을 활용해 여객 운송과 함께 화물 수요를 확보하며 항공기 운용 효율을 높이고 있다.

화물사업은 여객 사업 외에도 추가적인 수익원을 확보하고 노선별 수익성을 높일 수 있어 항공사의 안정적인 사업 구조를 뒷받침한다. 파라타항공은 취항 초기부터 주요 국제선의 화물 수요를 발굴하고 화주 및 물류업체와의 협력을 확대하며 화물 운송 기반을 구축해 왔다.

파라타항공은 하반기에도 기존 일본·동남아 노선의 화물 영업을 강화하는 한편, 신규 취항 노선에서도 현지 물류 수요와 화물 운송 가능성을 적극적으로 발굴할 계획이다.

파라타항공 관계자는 “상반기 주요 국제선에서 안정적인 화물 수요를 확보하며 월별 수송실적도 꾸준히 증가하고 있다”며 “앞으로도 여객 수요뿐 아니라 각 노선의 화물 수요를 면밀히 분석해 항공기 운용 효율과 노선 수익성을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.

한편, 파라타항공은 최근 유한대학교와 함께 일본 도이타여자단기대학 재학생들을 대상으로 ‘2026 유한-파라타 애비에이션 서비스 트레이닝 프로그램’을 운영하는 등 한국 항공서비스의 경쟁력을 알리기 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.