현지 기업과 MF 계약…내달 1호점 오픈 할랄 인증 취득…20억 무슬림 시장 공략

[헤럴드경제=강승연 기자] 맘스터치가 싱가포르 현지 최대 유통기업인 페어프라이스 그룹과 현지 외식사업 진출을 위한 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

맘스터치는 싱가포르 내 브랜드 운영권 및 메뉴, 매장 운영 노하우 등을 제공한다. 페어프라이스 그룹은 현지 매장 개발과 운영, 마케팅 등 사업 전반을 담당한다. 양사는 향후 10년간 싱가포르 시장 내 25개 이상의 맘스터치 매장을 단계적으로 확대할 계획이다.

1호점은 오는 8월 14일 싱가포르 최대 오피스 밀집지역이자 중심업무지구(CBD)와 인접한 핵심상권에 들어선다. 연말까지 싱가포르 핵심 상권의 대형 복합쇼핑몰 등을 중심으로 총 3개 매장을 선보일 계획이다.

파트너사인 페어프라이스 그룹은 싱가포르 대표 푸드서비스 브랜드인 ‘코피티암(Kopitiam)’을 통해 현지 전역에서 80여개의 외식 매장을 운영하고 있다. 맘스터치는 한국형 외식 프랜차이즈 운영 모델 자체를 해외 시장에 수출한다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

싱가포르 진출을 계기로 이슬람 시장 진출을 위한 할랄 인증도 추진한다. 싱가포르 할랄 인증인 MUIS와 교차 인증되는 KMF(한국이슬람교중앙회) 인증을 먼저 취득했다. 추가로 JAKIM(말레이시아 할랄 인증), MUI(인도네시아 할랄 인증) 등을 준비하고 있다. 이를 통해 중동 등 약 20억명 규모의 이슬람권 시장을 공략하겠다는 구상이다.

태국에서도 페어프라이스 그룹과 사업 확대 방안을 모색한다. 맘스터치는 2022년부터 태국·일본·몽골·라오스 등 6개국에 진출했다. 2024년 직진출한 일본에서는 2027년 말까지 일본 내 매장 수를 100개까지 늘릴 계획이다. 2027년까지 목표는 220개점이다.