김천1공장에 설비 마련 PU 인조가죽 자동차 인테리어 부품에 적용

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 28일 경북 김천1공장에서 폴리우레탄(PU) 인조가죽 생산라인 준공식을 열었다고 29일 밝혔다.

코오롱인더스트리는 약 240억원을 투자해 지난해 2월부터 지난달까지 약 17개월간 생산라인 구축을 진행했다. PU 인조가죽은 천연가죽 질감과 감성을 구현하면서도 가공성과 내구성을 갖춘 소재다. 자동차 시트, 도어 트림, 콘솔 등 자동차 주요 인테리어 부품에 폭넓게 적용된다.

코오롱인더스트리는 제품 친환경성을 한층 강화하기 위해 유해물질을 저감하는 기술을 생산 라인에 적용했다. 공정 사이의 유휴 시간을 최소화한 연속 공정 설비도 도입해 생산 효율성도 높였다.

코오롱인더스트리는 향후 PU 인조 가죽 수요 확대가 예상되는 해외 시장을 공략하기 위해 기술적 기반을 강화해 나갈 계획이다. 이미 패브릭, 폴리염화비닐(PVC), 열가소성 폴리올레핀(TPO) 등 다양한 자동차 인테리어 소재들을 글로벌 고객사들에 공급하고 있다.

코오롱인더스트리 관계자는 “이번 생산 라인 준공은 친환경·고급화로 빠르게 재편되는 자동차 인테리어 소재 시장에 선제적으로 대응하기 위한 투자”라고 설명했다. 이어 “앞으로도 차별화된 공정 기술과 소재 포트폴리오를 바탕으로 고객사 수요에 최적화한 자동차 인테리어 소재 솔루션을 제공하고, 신규 고객 확대와 사업 경쟁력 강화에도 힘쓸 것”이라고 말했다.